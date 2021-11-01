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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da lodos bilançosu: 4 ölü, 19 yaralı
İstanbul’da lodos bilançosu: 4 ölü, 19 yaralı


İstanbul Valiliği, şiddetli lodos nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır.


Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.

📆 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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