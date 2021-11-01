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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Teknoloji, Toplum, Yaşam » Döviz hareketliliğini manipüle eden 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
Döviz hareketliliğini manipüle eden 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı


Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle eden paylaşımlarda bulunan 271 hesaba, yasal işlem başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlattı.

📆 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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