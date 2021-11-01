Gazeteci-Yazar Ercan Deva’nın Yeni Kitabı Raflarda

Gazeteci-Yazar Ercan Deva’nın yeni kitabı ‘Felsefeci ve Aşkı’ okurlarıyla buluşuyor. ‘Karina Kitap’ tarafından yayına hazırlanan ‘Felsefeci ve Aşkı’,

aşkı, sevgiyi, enginliği, tutkuyu, azmi, fedakârlığı ve çileyi anlatan gerçek bir yaşam öyküsü.

Deva, ‘Felsefeci ve Aşkı’ hakkında, “Babam Mahmut Deva’yı yazmaya başlarken, sonunda zengin hikâyelerden oluşan bir anılar demeti çıktı ortaya. Kitap, 1934’lerden 1991 yılına kadar ailemin yaşadığı olayları içeriyor. Babamın önemli evrak ile fotoğraflarını muhafaza ettiği bir çantası vardı. Dünyaya, çocuklarına ve yaşama bıraktıklarını sakladığı gizemli çanta… O küçük çantadan yıllar, anılar, acı ve tatlı hikâyeler dökülüyor. Kitapta, o çantanın dile gelişine tanıklık ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Felsefeci ve Aşkı’, Deva’nın 13. kitabı. Kitabı, “editor@karinakitap.com” adresinden ve internet satış sitelerinden temin etmek mümkün.

Ercan Deva kimdir?

Ankara’da doğdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Filolojisi mezunu. 1969 yılından beri yazılı ve görsel medyada farklı görev ve sorumluluklar aldı. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin kurucuları arasında olup, parlamento Muhabirleri Derneği üyesidir. İstanbul ve Ankara’da kurulu Gazeteciler Cemiyetlerinin üyesidir. Sürekli basın kartı sahibidir. Halen Ankara’da yaşıyor.