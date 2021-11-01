Kalamış Marina Otel’deki Kaçak Yapılaşma Girişimi Durduruldu

Kadıköy Kalamış sahilde faaliyet gösteren otelin en üst katına kaçak yapılaşma girişimi duyarlı Kadıköylülerin gösterdiği tepki sonucu durdurularak usulsüz eklentiler söküldü.

Konuyu sosyal medya hesabından duyurarak tepki gösteren AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya yaptığı açıklamada; “Kamuoyunun bildiği üzere 15.11.2021 sabahı, Kalamış sahilde bulunan, WYNDHAM GRAND KALAMIŞ MARİNA HOTEL isimli otelin, restoran katında, vinçlerle taşınan çelik konstrüksiyonlar ile yeni bir kat atıldığı, çevre halkının kameralarına takılmıştı. Bu konuyu gündeme taşımamız neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle, söz konusu oteldeki usulsüz eklentilerin Kadıköy Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu kaldırıldı.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya, “Daha önceden de benzer, imara uygun olmayan şekilde Restaurant katı da bizden önce yapılmış. Bizler, bu görüntüleri gördüğümüzde konuyu hemen sosyal medyaya taşımış ve Kadıköy Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Sn. Şerdil Dara Odabaşı’na konu hakkında Kadıköy halkı adına bir açıklama yapmasını beklemiştik. Ancak; aradan geçen 24 saatte yetkililerden herhangi bir açıklama yapmamıştı. Konuyu, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü’ne de iletmiş, takipçisi olmuş idik.

Ve yine Kamuoyunun malumu olduğu üzere, geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kalamış Marina’yı daha güzel ve modern hale getirmeye yönelik proje ihalesine, daha proje içeriği dahi belli olmadan “Kalamış sahili halkındır”, “Kalamış’ta 1 m2 betona dahi tahammülümüz yoktur.” sözleri ile kamuoyu oluşturarak karşı çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Sn. Şerdil Dara Odabaşı’nın Kalamış parkının dibindeki, bu yeni kat yapımına ses çıkarmayarak, aslında yeşil ve inşaat konusunda samimi olmadığını belirtmiş idik.





Gelinen son aşamada, bizlerin ısrarlı takibi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinnin takibi sonucu, Kadıköy Belediye ekipleri tarafından bu usulsüz kat büyütme, genişletme işlemine karşı işlem yapılmış, 17.11.2021 tarihinde usulsüz eklentiler kaldırılmış ve yapılan usulsüzlük sonlandırılmıştır dedi.

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