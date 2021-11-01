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İstanbul’da Midesinde Uyuşturucu Kapsülleri Taşırken Patlayan Yolcu Hayatını Kaybetti


Kıbrıs’tan sınır dışı edilen Kongolu yolcu transit olarak geldiği İstanbul Havalimanı’nda midesindeki uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınır dışı edilen P.M.V. isimli şahıs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinsaşa’ya geri gönderilmek üzere İstanbul Havalimanına getirildi. Şahıs geri gönderme işlemleri devam ettiği sırada transit alanda rahatsızlandı.

Havalimanı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen şahsın yapılan tetkiklerinin ardından bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. P.M.V. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

P.M.V.’nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

📆 18 Kasım 2021 Perşembe 12:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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