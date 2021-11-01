Basur Hastalığı Kötü Kokuya Sebep Olur Mu?

Basur, konuşulması en rahatsız edici konulardan biridir. Buna bir de koku konusu da eklenirse, en dayanıklı hastalar bile garip hissedebilir. Bununla birlikte, basurun ara sıra kötü bir koku yayabileceği doğrudur.

Belki de, basur probleminizin olduğunun farkında bile olmayabilirsiniz. Ancak, giderek hoş olmayan bir koku yaydığınızı fark edebilirsiniz. Bu, basurun iltihaplandığı ve vücudunuzun size bir alarm gönderdiği anlamına gelebilir!

Basur neden koku yayar?

Birçok basur hastası, zaman zaman basurun iltihaplanıp tahriş olabileceğini, bunun da hoş olmayan bir koku yaymasına neden olabileceğinin farkında değildir.

Basur iltihaplandığında; alt rektal bölgedeki iç hemoroidler veya anüs çevresindeki derinin altında bulunan dış hemoroidlerin çevresindeki damarlar ve destek dokuları şişer.

İç hemoroid şişerse; anal sfinkter kaslarının kontrolünü belirli bir miktarda kaybedersiniz. Bu olursa, dışkı ve dan oluşan az miktarda sızıntı ürettiğinizi fark edebilirsiniz. Bazen, bu küçük bir miktar olabilir. Ancak, rahatsız edici bir koku yaratmak için yeterlidir.

Basur neden kötü kokar?

Tahmin edebileceğiniz gibi, herhangi bir bağırsak hareketi hoş bir koku yaratmaz. Bu nedenle, anal sfinkter kaslarının geçici olarak kontrolünü kaybetmeniz bile benzer bir sonuç doğuracaktır.

Basur nedeniyle hoş olmayan koku deneyimini yaşayabilecek kadar şanssız olan gruptaysanız, kokuyu etkisiz hale getirmenin bazı yolları vardır. Bir oturma banyosu veya düzenli olarak ılık banyolar yapmak, kokunun kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.

Basurdan balık kokusu gelmesi normal mi?

Bu, pek çok soruna işaret ediyor olabilir. Ancak, büyük olasılıkla basurla ilgilidir. Koku, sfinkter kaslarının kontrolünü geçici olarak kaybetmeniz nedeniyle, dışkının sızmasının aksine; mukus zarı tarafından üretilen akıntıdır.

Bu utanç verici olsa da; kişisel hijyeni rutinine uyarsanız, çevrenizdeki insanların bunu fark etmesi pek olası değildir.

Basur patlarsa kokar mı?

Kan pıhtıları geliştiren dış hemoroitler, patlayabilecek olanlardır. Bu, basurda birikmiş olabilecek kan ve mukus karışımından kaynaklanan metalik bir kokuya neden olabilir.

Mor ve çürük görünümü ile, dış hemoroitlerdeki kan pıhtılarını tespit edebilirsiniz. Bu varsa, doktorunuzdan randevu almanız tavsiye edilir.

Basur hastalığına bağlı koku nasıl azaltılır?

Bu konuda size yardımcı olabilecek bazı basit önlemler vardır:

Daha sık ılık duş alın.

Cadı fındığı ve basur kremleri kullanın.

Bol su için ve dışkınızın yumuşamasını sağlamak için yüksek lifli besinler tüketin.

Basur nasıl tedavi edilir?

Hiçbir tedavi, bir daha asla basur yaşamayacağınızı garanti edemez. Ancak, mevcut sorunları ortadan kaldırabilir. Basur tedavisi için, bir dizi cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri mevcuttur. Lazerle basur tedavisi, düşük nüks oranı ve hızlı iyileşme süresi ile en çok tercih edilen tedavilerden biridir.