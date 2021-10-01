Dünya Şampiyonu Trabzonlu Milli Sporcumuz Dağhan Sağlam’ın Başarı Öyküsü

15 Mayıs 1991 tarihinde Kadıköy, İstanbul doğumlu, aslen Trabzonlu olan milli atlet, spor hayatına 1999 yılında Kick Boks ve daha sonra Muay Thai branşı ile Marmara Spor Kulübünde başlamıştır.

Bu tarihten itibaren 2005-2009 yılları arasında; Kick boks ve Muay Thai branşlarında İstanbul, Marmara ve Türkiye şampiyonalarına katılmış, birçok kez derece ile şampiyonluklar kazanma başarısını göstermiş ve Türkiye Milli Takımına seçilip Avrupa Arenasında da ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

Avrupada karşılaştığı zorlu rakiplerini birer birer alt ederek ülkemizi uluslararası mecrada başarıyla temsil edip bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır.

Kazandığı bu başarılar neticesinde Avrupa’da ve Dünya’da genç yaşında dikkatleri üzerine çeken Milli atlet İngiltere, Hollanda, Fransa gibi bir çok Avrupa ülkesinden sponsorluk teklifi almasına karşın ailevi sebepler nedeniyle kariyerine ülkesinde devam etmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra Milli Sporcu olarak Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na %100 burslu olarak girmiş fakat hem yurt içinde hem yurt dışında turnuvaların yoğunluğu sebebi ile okuluna ara verip kariyerinde basamakları hızlıca tırmanmaya devam etmiştir.

Uzun yıllar boyunca Tayland’da, Bangkok, Pattaya, Phuket gibi şehirlere birçok kez gidip, hem Yokkao, Tiger Muay Thai gibi tanınmış kamplarda idmanlar gerçekleştirmiş hem de Muay Thai’nin dünya çapında bilinen isimlerinden eğitim almıştır. Aldığı eğitimleri de bu ustalarla müsabakalara çıkarak başarısını perçinleyen Milli Atlet, Tayland Kral Kupası‘nda da dövüşüp başarı elde eden nadir Türk sporcular arasında yer almaktadır.

Başta Tayland olmak üzere; İngiltere, Hollanda, Fransa gibi bir çok Avrupa arenasında ülkemizi temsil edip, büyük başarılara ve şampiyonluklara uzanan milli atlet son katıldığı Avrupa Şampiyonası finallerinde kulağına aldığı bir darbe sonucu profesyonel dövüş müsabakalarına bir süreliğine ara verip, hali hazırda kurucusu ve sahibi olduğu “Solid Fight Academy” dövüş salonlarında antrenörlük kariyerine ağırlık vererek spor hayatına devam etmiştir.

Antrenörlük kariyeri boyuncu hem yurt içinde hem yurtdışında eğitimlere ve seminerlere katılan Milli Atlet bu eğitim ve seminerler esnasında Dünya çapında tanınmış Tony Jeffries, Phil Daru, Simon Chu gibi antrenörlerle çalışma fırsatı yakalamıştır. Kariyerinde hızlıca yükselen ve tanınan milli atlet; edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini hali hazırda olan öğrencileriyle ve antrenörlerle son derece ustalıkla paylaşmakta, ülkemize de temeli sağlam milli sporcular ve yetenekli antrenörler katıp başarılar kazanmaya devam etmektedir. Milli sporcunun tüm kariyerini takip etmek için https://www.daghansaglam.com/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.