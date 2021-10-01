ABS Yapı, başarılarla dolu 10. yılını kutluyor

ABS Yapı Genel Müdürü Okan Cüntay, Yapı sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken ABS Yapı’nın 10 Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamasında;

“22 Eylül 2011’de Türkiye yapı sektörüne yenilikçi ve katma değerli ürünleri sunmak ve bunu yaparken müşteri memnuniyetini de en yüksek düzeyde tutmak amacı ile kurulan ABS Yapı’nın 10. yılını kutlamanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Kendi alanımızda en iyisi olma hedefimiz yıllar geçtikçe bir hayal olmaktan çıkıp gerçek oldu. ABS Yapının yenilikçi çözümleri ulusal ve uluslararası projelerde yüz binlerce metrekare kullanıldı ve artarak kullanılmaya devam ediyor. Çalışma süresi ortalaması 7 yıl olan ekibimiz tüm bu süreç içerisinde en üst düzeyde kişisel ve teknik beceriye ulaştı. Her biri en karmaşık projelerde dahi süreçlere en başından itibaren dahil edilen bir uzman haline geldi.

Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=ak-G_UKCt34&feature=emb_title

Yenilikçi çözümlerimiz ekonomik olarak bir katma değer yaratırken, beton ve diğer malzeme tüketimlerini azaltması, benzersiz nakliye ve lojistik tasarrufu sağlaması ve bunların çoğunun geri dönüşümlü malzeme ile gerçekleştirilmesi sayesinde sağladığımız çevresel fayda bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

ABS olarak on yıl boyunca kalite, dürüstlük ve sıkı çalışmaya odaklandık. Yıllar içinde istikrarlı bir büyüme ve başarı elde etmemizin en önemli nedenlerinden biri de değişen ihtiyaçları karşılamada uyum sağlama ve esnek olma yeteneğimizdi.

Link: https://abskorkalip.com.tr/urunler/abs-plus/

Kilometre taşlarımız:

2011 – Geri dönüşümlü plastikten imal edilen yapı malzemelerinde uzman İtalyan Geoplast SPA ile Türkiye için bir distribütörlük anlaşması imzaladık.

– Geri dönüşümlü plastikten imal edilen yapı malzemelerinde uzman İtalyan Geoplast SPA ile Türkiye için bir distribütörlük anlaşması imzaladık. 2012 – Türk inşaat sektörüne yeniden kullanılabilir modüler plastik inşaat kalıplarının tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirdik.

– Türk inşaat sektörüne yeniden kullanılabilir modüler plastik inşaat kalıplarının tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirdik. 2013 – İç mekan hafif dolgu uygulamalarında kullanılmak üzere tek kullanımlık plastik inşaat kalıplarını ‘kör kalıp’ adı ile Türk inşaat sektörüne tanıttık.

– İç mekan hafif dolgu uygulamalarında kullanılmak üzere tek kullanımlık plastik inşaat kalıplarını ‘kör kalıp’ adı ile Türk inşaat sektörüne tanıttık. 2014 – Çelik inşaat kalıplarını da portföyümüze alarak başka bir İtalyan üretici, Faresin Formwork SPA ve Alman-Ukrayna ortaklığı Robud Group ile distribütörlük anlaşmaları yaptık.

– Çelik inşaat kalıplarını da portföyümüze alarak başka bir İtalyan üretici, Faresin Formwork SPA ve Alman-Ukrayna ortaklığı Robud Group ile distribütörlük anlaşmaları yaptık. 2015 – Sektörün sosyal medyayı en aktif ve en etkili kullanan firması olarak Facebook’ta 200.000 takipçiye ulaştık.

– Sektörün sosyal medyayı en aktif ve en etkili kullanan firması olarak Facebook’ta 200.000 takipçiye ulaştık. 2016 – Arkitera tarafından Yapı Malzemesi Ödülleri’nin Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri ve Kaba Yapı Bileşenleri kategorisinde ‘Drening’ adlı yağmur suyu drenajı veya depolama ürünümüz ile ödüle layık görüldük.

– Arkitera tarafından Yapı Malzemesi Ödülleri’nin Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri ve Kaba Yapı Bileşenleri kategorisinde ‘Drening’ adlı yağmur suyu drenajı veya depolama ürünümüz ile ödüle layık görüldük. 2017 – İkinci nesil polimer inşaat kalıbı (plastik plywood) ürünümüzü geliştirerek ‘Ekoplak’ markası ile piyasaya sürdük.

– İkinci nesil polimer inşaat kalıbı (plastik plywood) ürünümüzü geliştirerek ‘Ekoplak’ markası ile piyasaya sürdük. 2018 – İthalata son vererek, yıllar içerisinde edindiğimiz saha deneyimimizden yola çıkarak geliştirdiğimiz tek kullanımlık kalıp tasarımımız ile ulusal ve uluslararası pazarlarda ABS Kör Kalıp markamızla kendi ürünlerimizi Türkiye’de üretmeye başladık.

– İthalata son vererek, yıllar içerisinde edindiğimiz saha deneyimimizden yola çıkarak geliştirdiğimiz tek kullanımlık kalıp tasarımımız ile ulusal ve uluslararası pazarlarda ABS Kör Kalıp markamızla kendi ürünlerimizi Türkiye’de üretmeye başladık. 2019 – Kör kalıpla hafif dolgu çözümü pazarda hızla ve yaygın olarak kabul gördü ve 2019 yılı itibariyle 600.000 m²’nin üzerinde projede kullanılarak yeni bir yapı standardı haline geldi. İlk ihracat gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İsrail ve Kuveyt’te distribütörlük anlaşmaları yapıldı.

– Kör kalıpla hafif dolgu çözümü pazarda hızla ve yaygın olarak kabul gördü ve 2019 yılı itibariyle 600.000 m²’nin üzerinde projede kullanılarak yeni bir yapı standardı haline geldi. İlk ihracat gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İsrail ve Kuveyt’te distribütörlük anlaşmaları yapıldı. 2020 – Yapı Kataloğu tarafından verilen Altın Çekül ödüllerinde ABS Plus Kör Kalıp Sistemi ile Yılın İnovatif Kaba Yapı Ürünü ödülünü aldık.

– Yapı Kataloğu tarafından verilen Altın Çekül ödüllerinde ABS Plus Kör Kalıp Sistemi ile Yılın İnovatif Kaba Yapı Ürünü ödülünü aldık. 2021 – Boşluklu döşeme kör kalıplarını Volimax markası ile Türkiye’de üretmeye başladık. ABS Kör Kalıp çözümleri toplam 1.000.000 m2’den fazla alanda kullanıldı.

Sürdürülebilirliğimiz; güvenilir ve sağduyulu yönetim anlayışımız ve müşterilerimize, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, insan ve doğaya sevgili ve saygılı davranmamızdan geliyor.

ABS olarak, işimizin ahlak ve etiğini göz önünde bulundurarak, bizi başarılı kılan temeller üzerinde çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ederek; geçtiğimiz 10 yıllık başarı için, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, bizi tercih eden iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyor ve önümüzdeki on yıllar boyunca çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Saygılarımızla” dedi.

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