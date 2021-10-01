ABS Yapı, başarılarla dolu 10. yılını kutluyor

ABS Yapı Genel Müdürü Okan Cüntay, Yapı sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken ABS Yapı’nın 10 Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamasında;
“22 Eylül 2011’de Türkiye yapı sektörüne yenilikçi ve katma değerli ürünleri sunmak ve bunu yaparken müşteri memnuniyetini de en yüksek düzeyde tutmak amacı ile kurulan ABS Yapı’nın 10. yılını kutlamanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz.
Kendi alanımızda en iyisi olma hedefimiz yıllar geçtikçe bir hayal olmaktan çıkıp gerçek oldu. ABS Yapının yenilikçi çözümleri ulusal ve uluslararası projelerde yüz binlerce metrekare kullanıldı ve artarak kullanılmaya devam ediyor. Çalışma süresi ortalaması 7 yıl olan ekibimiz tüm bu süreç içerisinde en üst düzeyde kişisel ve teknik beceriye ulaştı. Her biri en karmaşık projelerde dahi süreçlere en başından itibaren dahil edilen bir uzman haline geldi.
Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=ak-G_UKCt34&feature=emb_title
Yenilikçi çözümlerimiz ekonomik olarak bir katma değer yaratırken, beton ve diğer malzeme tüketimlerini azaltması, benzersiz nakliye ve lojistik tasarrufu sağlaması ve bunların çoğunun geri dönüşümlü malzeme ile gerçekleştirilmesi sayesinde sağladığımız çevresel fayda bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.
ABS olarak on yıl boyunca kalite, dürüstlük ve sıkı çalışmaya odaklandık. Yıllar içinde istikrarlı bir büyüme ve başarı elde etmemizin en önemli nedenlerinden biri de değişen ihtiyaçları karşılamada uyum sağlama ve esnek olma yeteneğimizdi.
Link: https://abskorkalip.com.tr/urunler/abs-plus/
Kilometre taşlarımız:
Sürdürülebilirliğimiz; güvenilir ve sağduyulu yönetim anlayışımız ve müşterilerimize, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, insan ve doğaya sevgili ve saygılı davranmamızdan geliyor.
ABS olarak, işimizin ahlak ve etiğini göz önünde bulundurarak, bizi başarılı kılan temeller üzerinde çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ederek; geçtiğimiz 10 yıllık başarı için, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, bizi tercih eden iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyor ve önümüzdeki on yıllar boyunca çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Saygılarımızla” dedi.
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