GAZÂLE (UZUN GECE) PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Prof. Dr. İskender Pala’nın yazdığı Gazâle (Uzun Gece), Hidayet Erdinç’in rejisi ile 12 Ekim Salı akşamı Üsküdar Tekel Sahnesinde prömiyerini gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un ve Prof. Dr. İskender Pala’nın katılımlarıyla ilk temsilini gerçekleştiren oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı.

22 Ekim Cuma gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde temsillerine devam edecek olan Gazâle (Uzun Gece)’nin konusu şöyle:

1826 Ağustos’unda Sultan II. Mahmud’un, kendisine karşı ayaklanan yeniçerilerin kışlalarını top ateşine tuttuğu, yangın dumanından göz gözü görmeyen İstanbul’da, Üsküdar Salacak’ta bir tekkede Kethüdazade Arif Efendi, dostları İsmail Dede Efendi, Keçecizade İzzet Molla, Yeniçeri Mülazim Efendi ve o gece tanıştığı Celep Ağa ile bir araya gelir. Arif Efendi o uzun gecede onları bir oyuna davet eder. Oyunda, her biri hamlesini yapacak, veziri tehdit edilen veya şah çekilen, aşk veya kader temalı bir hikâyesini anlatacaktır. Sabahın ilk ışıklarına kadar anlattıkları hikâyelerle ilahi, beşeri, tasavvufi ve platonik aşkı irdelerken kaderi, hayatı ve aşkı sorgulayan kahramanlar oyunun sonunda hikâyelerinin ortak bir noktada buluşacağı büyük bir sürprizle karşılaşacaklardır.

Yazan: İskender Pala

Yöneten: Hidayet Erdinç

Dekor Tasarımı: Suzan Tunca

Kostüm Tasarımı: Özge Akarsu

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Fırat Akarcalı

Koreografi: Murat Turhan

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