Fenerbahçe, deplasmanda A. Hatayspor’u 2 – 1 yendi

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, A. Hatayspor’a konuk oldu. Konuk ekip ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

Maçtan Dakikalar ( İlk yarı)

3. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu üstten auta gitti.

6. dakikada soldan El Kaabi’nin ortasında Mame Diouf altı pas çizgisi önünde yükselip kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada Adekugbe’nin uzun pasında El Kaabi topla ceza sahasına doğru girerken kaleci Altay kalesini terk etti. Sol tarafa açılan topu alan El Kaabi’nin ortasında Diouf meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

17. dakikada Mert Hakan’ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Enner Valencia rakibini çalımlayarak ceza sahasına ortaladı, bomboş pozisyondaki Rossi topu ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı köşe atışında ön direkte Valencia’nın kafayla arka direğe gönderdiği topu Novak ağlarla buluşturdu. 0-2

42. dakikada Valencia ceza sahası içinde topla buluştu, kaleciyi de çalımladıktan vuruşunu yaptı ancak Fatih Kuruçuk topu çizgiden çıkardı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

45’İkinci yarı başladı

51′ Rossi ceza sahası içinin sağ çaprazından topu içeri çevirdi. Kaleci Munir çıktı ve meşin yuvarlağı rahat kontrol etti

55’El Kaabi ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol ettii, Szalai araya girdi

61′ Crespo, Mert Hakan’ın yerine oyuna dahil oldu.Mert Hakan Yandas – Miguel Crespo

61′ Günün etkili isimlerinden Valencia yerini Osayi-Samuel’e bıraktı.Enner Valencia – Bright Osayi-Samuel

63′ Emre, Boudjemaa’nın yerine oyuna girdi.Mehdi Boudjemaa – Emre Colak

65’TEHLİKE! Osayi-Samuel ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, arka direkte Adekugbe topu kornere gönderdi.

69’GOL Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Saint-Louis, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-2

Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi Boudjemaa, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Szalai, Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Mert Hakan, Muhammed, Berisha, Rossi, Valencia

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Arda Aksoy, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Fatih Şanlıtürk

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 17), Novak (dk. 29) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Mert Hakan (Fenerbahçe)