Sarı Kanarya’ya, Giresun fındığı iyi geldi Fenerbahçe: 2 – GZT Giresunspor: 1

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan Rossi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi’nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
29. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru’nun ortasında kale önünde Balde’nin bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.
33. dakikada Mesut’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rossi’nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.
39. dakikada ceza sahası içerisinde Mert Hakan’ın topa elle müdahale etmesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada Balde’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada ceza sahası sağ tarafında Giresunspor savunmasının hatası ile topla buluşan Berisha pasını Mesut’a aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Doukara’nın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz (Novak dk. 60), Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan (Crespo dk. 46), Gustavo, Ferdi (Muhammed Gümüşkaya dk. 74), Mesut, Rossi (Berisha dk. 60), Valencia (Pelkas dk. 81 ?)
Yedekler: Berke, Ertuğrul, Novak, Meyer, Arda Güler, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Suleymanov dk. 56), Traore (Umut Nayir dk. 67), Pelupessy (Emre Taşdemir dk. 56), Flavio, Sergio, Diabate (Erol Can Akdağ dk. 77), Balde (Doukara dk. 67)
Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Douglas, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Ferdi (dk. 2), Mesut (dk. 64) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 85) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Mert Hakan, Kim (Fenerbahçe), Onurcan (Giresunspor)
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