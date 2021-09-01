Süper Lig’de Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini almış oldu

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig’de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi Okaka ve Gulbrandsen’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda aldığı bu skorla, bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini tatmış oldu. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor’u 1-0, ikinci haftada Antalyaspor’u 2-0, üçüncü haftada Altay’ı 2-0 yenmiş ve ligin dördüncü haftasında Sivasspor ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.

Maçtan Dakikalar

1’Maç başladı

8. dakikada Okaka’nın pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Visca’nın bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın, son çizgiye inmeden ceza sahasına yerden gönderdiği pasta Okaka’nın altıpas önünde müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Osayi-Samuel’in son çizgiye inip rakibini geçtikten sonra içeriye havalandırdığı topta Berisha’nın röveşatası kaleci Volkan’da kaldı.

41. dakikada Visca’nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Tolga Ciğerci’nin gelişine vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

45’Hakemin düdüğü ile ilk yarı sona erdi.

46′ İkinci yarı başladı.

65. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mesut Özil’in ceza sahasına yaptığı ortada Valencia’nın kafa vuruşunu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla havalandırdı. Yükseklik kazanan topa Novak, kale ağzında kafayla dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Visca’nın sağ taraftan aldığı topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Carlos Ponck dk. 82 ?), Youssouf Ndayishimiye, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 67), Tolga Ciğerci, Edin Visca, Danijel Aleksic (Nacer Chadli dk. 67), Deniz Türüç (Alexandru Epureanu dk. 67), Stefano Okaka (Fredrik Gulbrandsen dk. 87 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Peter Zulj, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Filip Novak dk. 62), Max Meyer (Mert Hakan Yandaş dk. 75), Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel (Enner Valencia dk. 46), Dimitrios Pelkas (Diego Rossi dk. 46), Mergim Berisha (Mesut Özil dk. 62)

Yedekler: Berke Özer, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlitürk

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Stefano Okaka (dk. 16), Gulbrandsen (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Gustavo (Fenerbahçe)