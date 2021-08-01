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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki tadilat, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki tadilat, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ülkemizin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü 1988 yılında işletmeye açılmış olup, ülkemizin en yoğun trafik askısının üstünde bulunmaktadır. Günlük ortalama trafiği 240.000 araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük bir kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur.

FSM Köprüsü’nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir” denildi.

📆 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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