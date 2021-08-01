İNDER: konut satışlarındaki % 53’lük düşüş gerçeği yansıtmıyor

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım konut satışları hakkında yaptığı açıklamada;

Temmuz 2021 döneminde gerçekleşen 107,7 bin adetlik konut satışı, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 229,3 bin adetlik satışa göre % 53 oranında düşüşü gösterdi. Bu veri, satışların yarıya düştüğünü gösteriyor ama bize göre gerçeği tam yansıtmıyor. Zira geçen yıl aynı dönemde Cumhuriyet tarihinin en iyi kampanyası gerçekleştirilmişti ve yine tarihimizin rekor seviyedeki konut satışı gerçekleşmişti.





Sözün özü; yüzde 53 oranındaki satış daralması, sadece DÜŞÜK FAİZ KAMPANYASININ faydasını net olarak ortaya koyması açısından önem arz ediyor. Nitekim Temmuz 2021 döneminde gerçekleşen 107,7 bin adetlik satış miktarı, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmenin devam ettiğini göstermektedir. Kaldı ki; Temmuz 2021 dönemindeki 107 bin adetlik konut satışı, bu yılın en iyi ikinci seviyesinde gerçekleşti. Bu, dövizde ve borsada gerçekleşen realizasyonların gayrimenkule kanalize olduğunu gösteriyor. Temennimiz ise bu iyileşme sürecinin daha da iyi şartlarda hızlanarak devam etmesi. Çünkü uzun dönemli toparlanma için henüz uygun koşulların gerçekleşmesi için atılacak adımlar tamamlanmadı. Hatta geçen yılki düşük faiz, düşük maliyetler ve konut talebinin eksikliği iyice hissedilmeye başladığını söyleyebiliriz.

Toplam satışların yarıya düşmesine paralel olarak Temmuz 2021 dönemindeki ipotekli satışlar da % 84,3 oranındaki azaldı. Faiz düzeyine oldukça duyarlı olan gayrimenkul sektörü, düşük enflasyona bağlı olarak hareket eden faizlerin yüzde 1’in altındaki seviyeye inmesiyle birlikte hareketlilik kazanacaktır.

Diğer taraftan yabancılara satıştaki iştah Temmuz 2021 döneminde de devam etti. Söz konusu dönemde gerçekleşen 4 bin 495 adetlik satış ile birlikte ilk 7 ayda gerçekleşen 24 bin 983 adetlik toplam satış, 50 bin seviyelerindeki rekor beklentimizi güçlendirmektedir.