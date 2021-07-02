İNDER: Yasaksız hafta sonu etkisini gösterdi

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi DURBAKAYIM konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2021 konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde el değiştiren konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 düşüş kaydederek 134 bin 731 oldu. TÜİK’in bu açıklaması her ne kadar satış rakamlarının azalmasını gösterse de, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen konut satışının cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci seviyesinde olduğunu unutmamak gerek.

Ayrıca Haziran 2021’de gerçekleşen satış rakamlarının bu yılın diğer aylarına göre en yüksek satış seviyesi olduğunu görebiliriz. Mayıs 2021’deki 59 bin adetlik satışın iki katından daha fazla olan bu seviyenin gerçekleşmesinde hafta sonu pandemi yasaklarının gevşetilmesinde payı oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Devletin pandemiyle yaptığı başarılı mücadele, sektördeki satışlarımı etkilese de, insanlarımızın sağlığının, vatanımızın birlik ve beraberliğinin her şeyden önce geldiğini çok iyi biliyoruz.

Ve konut satışlarının önümüzdeki dönemde daha da iyi olacağını da biliyoruz. Her ne kadar Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşmiş olsa da, bu trendin yılsonunda yön değiştirerek artıya döneceğini de söyleyebiliriz. Tek endişemiz artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacak olması. Sektör olarak halen devletin faiz ve hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa karşı önlem almasını ve sektöre destek/teşvik vermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan yabancı satışlarındaki olumlu trendin yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Haziren 2021 döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 20 bin 488 oldu. Bu satış rakamları pandemi öncesi ile aynı seviyede gerçekleşmesinin ana nedeni olarak döviz fiyatlarındaki artışı ve Türkiye’nin pandemi ile başarılı mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.