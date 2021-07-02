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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Caferağa, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy Sırp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı
Kadıköy Sırp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı


Kadıköy Sırp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı – Tıkla İzle

Kadıköy Sırp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren şüphelilerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul Valiliği’nden basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “11.07.2021 Pazar günü saat 00.55 sıralarında Kadıköy İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Sırp Takavor Kilisesi’ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: ‘Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır’

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi’ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.”AK Parti Sözcüsü Çelik: “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi’ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.”

İçişleri Bakanı Soylu: ‘Hukuk süreci devam ediyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Kadıköy’de Ermeni Kilisesi’ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30’da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor.”

Galeri
📆 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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