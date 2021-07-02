MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Sağlık » PANİK ATAK MI KALP KRİZİ Mİ?
PANİK ATAK MI KALP KRİZİ Mİ?


Halkımızın kalp doktorlarına en çok sordukları sorulardan biri “panik atakla kalp krizini nasıl ayırtedeceğiz?” sorusunu sizin için İstanbul’un tanınmış kardiyoloğu Dr Emre Ertürk hocamıza sorduk.

“ Kalbiniz yarışıyor gibi hissediyorsunuz, nabzınız sanki sadece göğsünüzde değil, boğazınızda ve boynunuzda atıyormuş gibi geliyor. O kadar şiddetli atıyor ki başka bir şey düşünmek imkansız hale geliyor. (Hastalarımızın tabiriyle :kalbim ağzımdan çıkacak gibi) 

Nefes darlığı hissediyorsunuz, ancak nefes darlığı bunu tam olarak tanımlamıyor. Daha çok boğuluyormuşsunuz gibi. Ve bunu düşündüğünüzde, yutkunmakta zorlaşıyor.

Bunun üzerine, kontrolsüz bir şekilde terliyor ve titriyorsunuz. Hatta kusmaya ihtiyaç duyacak kadar başınız dönüyor.

Göğsünüz daha da sıkışıyor. Yaklaşan bir “ölüyorum galiba “duygusu hissediyorsunuz. Kalp krizi geçirmiş olabileceğinizden endişeleniyorsunuz..Peki bu başka ne olabilir?

KALP KRİZİ Mİ GEÇİRİYORUM?

Kalbiniz söz konusu olduğunda üzgün olmaktansa güvende olmak her zaman daha iyidir. Ancak, korkunç duygularınızın kalp krizi değil, panik atak olma ihtimali vardır.

Psikiyatristler göğüs ağrısı tedavisi için acil servise başvuran hastaların yaklaşık dörtte birinin panik bozukluğu olduğunu söylüyor .

Göğüs ağrısı panik ataklara eşlik edebilen bir semptomdur. Ancak  göğüs ağrısı olan özellikle genç kadınlarda olan panik bozukluğu sıklıkla fark edilmez ve farkedilmediği için tedavi edilmez .

Göğüs ağrısı hissettiğimde ne yapmalıyım?

Az önce bahsettiğim gibi kalp krizi geçirip geçirmediğinizi merak edecek kadar kötü hissediyorsanız, vakit kaybetmeden acil servise gitmelisiniz.

Kalp krizi geçirip geçirmediğinizi size söyleyecek KESİN SEMPTOM YOKTUR! Uzun yıllar yapılan klinik araştırmalar sonucunda çoğunlukla görülen belirtileri sizlere söylüyoruz. Çok farklı belirtilerle ya da belirti göstermeden bambaşka sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran hastalarımızda kalp krizi tespit ettiğimiz oldu. (Örneğin; göğsüm tatlı tatlı kaşınıyor evladım alerji falan mı oldum acaba diyen bir hastamın durumundan şüphelenerek detaylı tetkikler yaptığımda kalp krizi geçirdiğini tespit etmiştim.) Bu ve buna benzer 20 yıllık klinik tecrübem bana işi şansa bırakmamanın hayat kurtardığını gösterdi bu nedenle şüpheniz varsa bir şeyler ters gidiyor diyorsanız 112 acili arayın ya da en yakın sağlık kuruluşuna hemen başvurun.

Bir anksiyete atağı gerçekten BU KADAR kötü hissettirebilir mi?

Anksiyete atağı sırasında adrenalin vücudunuzda dolaşır. Herkes bu adrenalinin sonucunu farklı şekilde deneyimler, ancak kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğsünüzde sıkışma, baş dönmesi, terleme, titreme, mide bulantısı ve ölebileceğiniz hissi gibi bazı belirtiler yaygındır.

Ne yazık ki bir panik atak, kalp krizine çok benzeyen semptomlara sahiptir ve bu ikisi arasındaki farkı söylemek çok zordur.

Vücudunuz sizi ya bir tehdide karşı korumaya ya da savaşmaya ya hazırlıyor durumuna geçtiği için ayrım yapmak neredeyse imkansız hale geliyor (Evde kendi kendinize ya da doktor bile olsanız test yapmadan anlamanız çok zor)

O nedenle hayatınızı şansa bırakmayın, sonradan üzülmemek için yukarıda açıkladığım durumları hissediyorsanız hekiminizi ya da 112 acil servisi arayın.”

Sayın hocamızın açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Galeri
📆 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR