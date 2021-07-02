Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi sahada

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Atıksız Yaşam Hareketi, projenin amaçları kapsamında sahalara indi.

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Atıksız Yaşam Hareketi, projenin amaçları kapsamında sahalara indi. İlçede pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta çoğu çöpün aslında çöp olmadığı, ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilebileceği, komposta dönüştürülebileceği ve azaltılabileceği gibi konularda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atıksız Dükkan’, ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’, ‘Atıksız Yaşam Sokağı’ ve ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’. Proje kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı ve ambalajsız olarak satıldığı ‘Atıksız Dükkan’ın açılışı ile ilk adımını 1 yıl önce Dünya Çevre Günü’nde attı ve ilçede gezici bir mobil atık toplama aracı hizmete başladı. Projenin Atıksız Yaşam Sokağı etabı, Kadıköy’de pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokağı’nda başladı.

Atıksız yaşam sokağı

Atıksız yaşam çalışmaları kapsamında pilot uygulama olarak Kadıköy’de Asım Us Sokağı Atıksız Sokak olarak seçildi. Belediye, Atıksız Yaşam Sokağı’nı içinde bulunan tüm özel yaşam, kamu ve ticari alanlarda yaşayanların atık yönetim sistemine uyması konusunda bilincin yüksek olduğu sokak olarak tarif ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve uyguladığı proje kapsamında, öncelikle sokağın sakinleri kapı kapı ziyaret edildi, atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı, sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda çöpün doğaya zararı anlatılarak, birçok çöpün aslında çöp olmadığı, organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı. Ayrıca atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, elektronik atıklar, atık ilaçlar, tehlikeli atıklar, moloz, mobilya atıkları ve bahçe atıkları gibi atıklar için de “Ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bulundu.

Proje sonunda elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.