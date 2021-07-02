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Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi sahada


Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Atıksız Yaşam Hareketi, projenin amaçları kapsamında sahalara indi.

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Atıksız Yaşam Hareketi, projenin amaçları kapsamında sahalara indi. İlçede pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta çoğu çöpün aslında çöp olmadığı, ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilebileceği, komposta dönüştürülebileceği ve azaltılabileceği gibi konularda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atıksız Dükkan’, ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’, ‘Atıksız Yaşam Sokağı’ ve ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’. Proje kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı ve ambalajsız olarak satıldığı ‘Atıksız Dükkan’ın açılışı ile ilk adımını 1 yıl önce Dünya Çevre Günü’nde attı ve ilçede gezici bir mobil atık toplama aracı hizmete başladı. Projenin Atıksız Yaşam Sokağı etabı, Kadıköy’de pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokağı’nda başladı.

Atıksız yaşam sokağı

Atıksız yaşam çalışmaları kapsamında pilot uygulama olarak Kadıköy’de Asım Us Sokağı Atıksız Sokak olarak seçildi. Belediye, Atıksız Yaşam Sokağı’nı içinde bulunan tüm özel yaşam, kamu ve ticari alanlarda yaşayanların atık yönetim sistemine uyması konusunda bilincin yüksek olduğu sokak olarak tarif ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve uyguladığı proje kapsamında, öncelikle sokağın sakinleri kapı kapı ziyaret edildi, atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı, sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda çöpün doğaya zararı anlatılarak, birçok çöpün aslında çöp olmadığı, organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı. Ayrıca atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, elektronik atıklar, atık ilaçlar, tehlikeli atıklar, moloz, mobilya atıkları ve bahçe atıkları gibi atıklar için de “Ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bulundu.

Proje sonunda elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.

📆 05 Temmuz 2021 Pazartesi 22:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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