MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Nar Çiçeği Faydaları Nelerdir
Nar Çiçeği Faydaları Nelerdir


Hatmi, hibiskus ya da Mekke gülü olarak da adlandırılan nay çiçeğinin insan vücudu üzerinde birbirinden farklı faydaları bulunmaktadır. Vücuda sağladığı olumlu etkileri sebebiyle sıklıkla tüketilen bu ürün, lezzetli bir tüketim sağlamaktadır.

Çeşitli bitkilerin kurutularak çay şeklinde tüketilmesi, sağlık açısından faydalıdır. Sağlıklı yaşam öğelerini benimseyen bireyler tarafından bitki çayları sık sık tüketilir. Nar çiçeği yani diğer adıyla hatmi çiçeği, doğal köy ürünleri üretiminde de kullanılan nar çiçeği doğal halinde herhangi bir zararlı etkiye sahip değildir.

Fakat kimyasal katkı malzemelerinin yer aldığı ürünler zararlı olabilir. Bu sebeple almadan önce doğal olduğundan emin olunması gerekmektedir. Bitki çaylarının faydaları yıllar boyu bilinen bir gerçek olup, doğal olmasıyla da ön plana çıkar. Metabolizmayı harekete geçirmesiyle bilinen nar çiçeğinin en belirgin özelliği antioksidan etkisi yaratmasıdır. Vücudu zararlı maddelerden arındırarak temizlemesi açısından oldukça etkili olarak görülen hatmi çiçeğinin olumlu etkileriyle karşılaşmak için düzenli tüketilmesi gerekir.

Doktor kontrolü ve tavsiyesi üzerine tüketilen nar çiçeğinin tansiyonun dengelediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra cilde türlü çeşit faydası olduğu bilinen bu ürünler, doğal koşullar altında kolaylıkla hazırlanabilir. Sağlığa faydalı olduğu gibi cildin temizlenmesi, zararlı maddelerden arınması ve bu sayede daha parlak görünmesinde etkilidir. Bağırsakların düzenli olarak çalışmasında oldukça etkili bir içecek olarak değerlendirilen Mekke gülü, iltihap sökücü etkisi vücudun temizlenmesinde fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarına karşı adeta savaş açan bu bitki, çeşitli hastalıklara karşı faydalıdır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler genellikle bitki çayı tüketimini artırmaktadır. Bu bağlamda hareket eden bireyler, yağ yakımını güçlendirme özeliği sebebiyle nar çiçeği çayını düzenli olarak tüketebilirler. Yağ yakımının yanı sıra ödem atmak konusunda da etkilidir. Düzenli kullanım karşısında ağız sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Ürünün olumlu etkilerinden yararlanmak için günde en az 2 bardak tüketilmesi gerekmektedir. Bitki çayları genelde tamamen organik olması sebebiyle sağlık açısından son derece faydalıdır. Her gün düzenli olarak tüketilmesi halinde gözle görülür olumlu etkiler fark edilebilir. Çay çiçeği ile demleme yöntemlerini kullanarak nar çiçeği çayı hazırlayabilir ve keyifle tüketebilirsiniz.

📆 29 Haziran 2021 Salı 10:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR