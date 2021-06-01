Fransız Askısı Kimler Yaptırabilir?

Herhangi bir ameliyat sürecine girmeden gençleşmek isteyen bireylerin sıklıkla tercih ettiği İzmir Fransız askısı yaş bakımından özellikle otuzundan itibaren yüz bölgesindeki kollajen ve hyalüronik asit miktarında düşüşler gözlemlenir. Kollajen ve hyalüronik asit miktarında düşüşler yaşanması, ciltte kırışıklıkların oluşumuna neden olur.

Yeni oluşmaya başlayan kırışıklıklar kontrol altına alınmadığı sürece, yüz bölgesinde sarkma ve var olan kırışıklıklarda derinleşme gerçekleşebilir. Bu sebeple Fransız askısı, 30 ila 65 yaş arasındaki kadın ve erkekler için uygun bir yoldur.

Dr. Osman Baş – Mayasante İzmir

10.03.1962 İzmir doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılına kadar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik hizmeti yaptı. Aynı dönemde özel kliniğinde hizmet verdi. 2004 yılında ​ Sağlık Bakanlığı onaylı Medikal Estetik Uygulama Sertifika Programını ve Hipnoz Uygulama Sertifika Programını (Yeditepe Üniversitesi) tamamlamıştır​ . 2004 tarihinden itibaren kendine ait ​ Özel Mayasante Polikliniğinde ​ medikal estetik hekimliği görevini sürdürmektedir. 2016-2018 yıllarında Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik Hekimliği Master programını tamamlamıştır. O yıldan itibaren Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik alanın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre içersinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim , workshop ve kongreler katıldı. 2017 Tarihinden itibaren Dinamik İp Askı, Ameliyatsız yüz germe uygulamasıyla bilinen Aptos firmasının Uluslararası eğitimcisidir. Ülkemizde akıllı dolgu olarakta bilinen Ellansé dolgularının ulusal eğitim doktorluğunu yürütmektedir. Hali hazırda Medikal Estetik Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Fransız Askısı Nedir?

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinden birisi olarak ön plana çıkan İzmir Fransız askısı içi polyester, dış kısmı ise cilt dokusuyla uyum sağlayan silikondan yapılan ve esnek ipler yardımıyla cildin gerilmesi için uygulanan bir işlemdir. Bu işlemde kullanılacak olan ipler yardımıyla, yüz bölümünde sarkma ve kırışıklık olan yerler güvenli bir biçimde giderilir.

Fransız askısı uygulamasındaki amaç, yaşlanma belirtileri sonucunda yüzde oluşan olumsuz belirtilerin giderilmesidir. Böylelikle daha genç bir görüntü elde edilmesi sağlanır.

Fransız Askısı Avantajları Nelerdir?

Sağladığı avantajlar yönünden sıklıkla tercih edilen İzmir Fransız askısı yüzde yer alan kırışıklıkların azaltılmasında oldukça etkilidir. Çene kemiğinde önemli oranlarda belirginlik ortaya çıkar. Medikal iplerin çevresinde oluşan kollajen sayesinde cilt üzerinde gençleşme etkisi sağlanır. Elmacık kemiğinin ön planda olması gibi önemli avantajlı durumlar yaşanır.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimler İçin Uygundur?

Yüz germe için en iyi adaylar, yüzünde ve boyun bölgesindesarkma durumu başlayan, fakat cildi iyi bir biçimde elastikiyetini koruyan bireyler için İzmir ameliyatsız yüz germe işlemi uygundur.

Ameliyatsız Yüz Germe Etkisi Ne Kadar Sürer?

Cilt üzerinde yaklaşık altı ay bulunan ipler cilt altında eriyerek ortadan kaybolur. Fakat cildin yenilenmesi, kırışıklıkların giderilmesi ve sarkmaların yaşanmamasına karşı İzmir ameliyatsız yüz germe işlemininbıraktığı etki devam eder. İşlem bir kez daha yapılanma iki yıl kadar sürer.

Lokal anestezi ile kısa bir süre içerisinde İzmir ameliyatsız iple yüz germe işlemi uygulanır. Yaklaşık otuz ile kırk beş dakika arasında bir sürede gerçekleşir. Alerji yapmayan polidiaksanon iplerin, ince uçlu iğneler yardımı ile cilt altına birbirleri ile çapraz olacak biçimde enjekte uygulanması ve bir ağ benzeri yerleştirilmesi temeline dayanan bir yöntemdir.

Bu sayede elastikiyetinde düşüşler yaşanan cilt ve cilt altı dokuların bir kez daha yapılandırılması gerçekleştirilir. Yapılan uygulamanın ardından kişiler sosyal yaşamına rahatlıkla geri dönebilir. Sorunlu bölgeye işlenen ipler güçlü bir lifting etkisinin elde edilmesine katkı sağlar.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Pek çok ip çeşidi ve uygulama yöntemi bulunan İzmir ameliyatsız yüz germe işlemi en fazla alında bulunan kırışıklıklarda, gözaltı torbalarında, gülünce ortaya çıkan çizgilerde, boyunda sarkma oluşumunda, gıdı bölgesinde, kol ve doğumdan sonra gerçekleşen karın sarkmasında uygulanabilir.

Mimiklerde herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermez ve kopma gibi olumsuz durumlar söz konusu değildir. Askılamada kullanılacak olan ürünler bütünüyle vücut ile uyumlu materyallerden oluşur. Bu nedenle İzmir ameliyatsız iple yüz germe işlemi sonrasında iplerin cilt altında kalmasında sakıncası yoktur.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Fiyatları

Ameliyatsız cilt germe işlemi profesyonel ve tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca işlemin yapılması sırasında merkez ve doktorun da başarısı önem arz eder. Maliyetler bakımından kullanılacak olan ip sayısına, kullanılan tekniğe ve tercih edilen ve uygulayan doktorun deneyimine göre İzmir ameliyatsız iple yüz germe uygulaması, bu unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterir.