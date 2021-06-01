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Kadıköy Gazetesi » Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » OSMAN BEY, BİZANS ORDUSUNA KARŞI ÖLÜM KALIM SAVAŞINA ÇIKIYOR
OSMAN BEY, BİZANS ORDUSUNA KARŞI ÖLÜM KALIM SAVAŞINA ÇIKIYOR


63. Bölüm Fragman

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 16 Haziran Çarşamba saat 20:00’de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.


OSMAN BEY SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

Dizinin 63’üncü bölümünde Malhun Hatun’dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas’la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya’ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay’ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey’e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.


BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas’ın ordusuyla birlikte İnegöl’e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir. Osman Bey’in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun’a bir adım atar. Osman Bey ise Konya’dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

OSMAN BEY SAVAŞTAN GALİP ÇIKABİLECEK Mİ?
Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas’ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas’ın gelişi ile eli güçlenen Nikola’nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey’den intikam almak isteyen Moğol Valisi’nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun’un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

📆 15 Haziran 2021 Salı 18:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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