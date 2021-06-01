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Asmolen Döşemeye Kıyasla Boşluklu Döşeme Sistemi


Asmolen döşeme nedir?

Asmolen döşeme; döşemelerin, en fazla 70 cm aralıklarla olmak üzere ana çerçeve kirişlerinden daha dar kirişlerle, tek yönlü ya da çift yönlü şekilde bölünmesi ve bu kirişler arasındaki boşlukların çeşitli hafif dolgu malzemeleriyle doldurulmasıyla oluşturulan döşeme sistemi asmolen döşeme olarak adlandırılır. Asmolen Döşeme, yük taşıma özelliğine sahip olmayan, dişli döşemelerde dişlilerin arasının doldurulması için tercih edilen döşeme uygulamasıdır.

Asmolen Döşeme, yük taşıma özelliğine sahip olmayan, dişli döşemelerde dişlilerin arasının doldurulması için tercih edilen döşeme uygulamasıdır. Asmolen döşeme uygulamasında düz bir tavan elde edilir. Farklı bir uygulama olarak, dişli döşemeler herhangi bir malzeme kullanılmadan, yani boş olarak da bırakılabilir.

Asmolen döşemeleri bölen küçük kirişler nervür/nervür kirişi olarak adlandırılmaktadır. Nervürlerin arası boş bırakıldığında ise bu döşeme sistemi dişli döşeme olarak nitelendirilir. Yani asmolen döşeme ile dişli döşemenin farkı dişler arasında dolgu malzemesinin kullanılıp kullanılmamasıdır. (Medium.com, Bora Kurum, 7 Ekim 2020)

Deprem riskine karşı 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) pek çok konuda yeni uygulamaların önünü açmış, pek çok eski alışkanlıklara da sınırlamalar getirmiştir.

Asmolen tabir edilen bu geleneksel tek doğrultulu dişli döşemelerin tasarımı 2018 TBDY’de pek çok kurala bağlanarak sınırlandırılmıştır. Keza, bu gibi dişli döşemelerde, genelde 30-35 cm derinliğine sahip kirişler bulunmakta ve çok az perde kullanılmaktadır. Dolayısı ile yatay yükleri karşılayarak yükleri düşey elemanlara aktarması gereken ana kirişler, maksimum 35 cm derinliğinde olması sebebi ile özellikle 5 kat ve üzeri yapılarda yetersiz kalmaktadır.

Ayrıca, diş aralarının EPS ile doldurulduğu durumlarda her ne kadar tavan alçı sıva yapılmış dahi olsa yangın sırasında oluşabilecek gaz sıkışması, zehirli duman salınımı ve/veya damlayarak yangına katkıda bulunma ihtimalleri tamamen ortadan kalkmaz.

Asmolen döşemeye kıyasla boşluklu döşeme sistemi

Asmolen döşemeye kıyasla VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi daha rijit bir diyafram oluşturarak yapının deprem dayanıklılığını arttırır.

 

VOLIMAX Boşluklu Döşeme Sistemi Nedir?

VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi, kirişsiz (mantar) döşemenin performans özelliklerinden ödün vermeden döşeme plağının ağırlığını azaltan, yapının deprem performansını artıran bir sistemdir.

VOLIMAX Boşluklu Döşeme Sistemi Nasıl Uygulanır?

VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi, geri dönüşümlü polipropilenden (PP) imal edilmiş VOLIMAX kör kalıplarının alt ve üst donatı arasına döşemenin her iki yatay doğrultuda çalışacağı şekilde yerleştirilmesi ve betonun yerinde dökülmesi ile elde edilir.

Örnek karşılaştırma tablosu:

Youtube videosu: https://www.youtube.com/watch?v=D_GqL09yMvg

Galeri
📆 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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