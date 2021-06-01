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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı’nın Özelleştirme İhalesine Kadıköy Belediyesi’de katılacak
Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı’nın Özelleştirme İhalesine Kadıköy Belediyesi’de katılacak


KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ KALAMIŞ YAT LİMANI İHALESİ İÇİN BAŞKANA YETKİ VERDİ

Kadıköy Belediye Meclisi’nde, Fenerbahçe Yat Limanı ve Yelken Kulübü arazisinin özelleştirilmesi konusu öne çıktı. Meclis’in 7 Haziran tarihli gündem toplantısında, yapılacak özelleştirme ihalesine Kadıköy Belediyesi’nin de katılması için Kadıköy Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oylamaya açıldı. Teklif oy birliğiyle Kadıköy Belediye Meclisi’nden geçti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, göreve geldiği günden beridir Kalamış Sahili’nin özelleştirilmesi konusunu gündeminde tutmuş ve Avukatlık mesleği gereği de hukuki süreçlerin yakından takipçisi olmuştu.

Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulübü’nün de içinde bulunduğu alan için özelleştirme kararı alınması üzerine Odabaşı, kimsenin “çökmemesi” için bu alanlara Kadıköy Belediyesi olarak talip olduklarını duyurdu.

Bugün de meclis toplantı gündeminde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı ile ilgili verdiği “Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı’nın Özelleştirme İhalesine Kadıköy Belediyesi olarak katılması, geçici teminat bedelinin yatırılması, ihale şartnamesi ve tanıtım doküman bedelinin ödenmesi ile ihaleye teklif verilebilmesi ve gerekli bütün işlemlerin sonuçlandırılabilmesi için Kadıköy Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle teklif kabul edildi.

Kadıköy Belediyesi, Meclisten çıkan bu karardan bağımsız olarak aynı zamanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurarak, yerin ihaleye çıkmadan belediyeye verilmesini talep etti. 

Galeri
📆 07 Haziran 2021 Pazartesi 15:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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