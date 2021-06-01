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Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Eğitimleri Nelerdir?


Şişli En İyi İngilizce Kursu Hangisi? Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Eğitimleri Nelerdir?

İngilizce eğitimi bambaşka bir kültürün dili olmasının yanında uygulanmalı öğrenilmesi ile kolay bir şekilde kurs dönemi geçirilmesi mümkün hale gelmektedir. Teorik öğrenmenin yanında uygulamalı İngilizce öğrenilmesi daha iyi ve daha başarılı olmaktadır. Özellikle kurs bünyesinde eğitim veren tüm hocaların alanında deneyimli ve başarılı olması oldukça fazla önem teşkil etmektedir. Son dönemlerde İngilizce öğrenilmesi sürekli değişen ve gelişen dünyada gerekli hale gelmektedir. Bu konuda şişli en iyi İngilizce kursu arayışında olan kişilerin en fazla tercihi olan Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu oldukça profesyonel ekibi ile uygulamalı İngilizce eğitimi vermekte olup daha akıcı ve daha pratik eğitim süreci sunmaktadır.

 Uygulamalı İngilizce Eğitimi

 Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Mecidiye Şubesi eğitim ve öğretim planını Avrupa Dil Portfolyosunu dikkate alarak hazırlamaktadır. Teorik eğitim İngilizce öğrenilmesi konusunda dilin akıcı şekilde konuşulması için yeterli olmamakla birlikte teorik eğitimler sadece yazı dilini öğrenme de yeterli olmaktadır. Uygulamalı eğitimler sayesinde dili öğrenme ve akıcı şekilde konuşulması hedeflenmektedir. Oldukça fazla tecrübeye sahip hocaları ile birçok ilçede yabancı dil kursu eğitimi veren kurum hizmet alanını genişleterek şişli İngilizce kursu alanında hizmet vermektedir.

 Kursiyerlerin Başarı Elde Etmesinde Sunulan Destekler

 Her seviyede yer alan kursiyerlerin eğitim sürecini daha verimli şekilde geçirmesi için akla takılan ya da anlaşılmayan konuda ücretsiz özel ders hakkı sunulmaktadır. Bu dersler bir nevi telafi dersi görevi görmekte olup konuların daha iyi anlaşılması adına oldukça faydalı olmaktadır. Hem eğlenip hem öğrenmeyi amaç haline getiren kurum, başlangıç seviyesinden itibaren kurs sonuna kadar öğrencilerle oldukça fazla ilgili olup, her konuda gerekli desteği sağlamaktadır. şişli İngilizce kursları başarısını kanıtlayarak eğitim hizmetine devam eden Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Kurumu deneyimli ve uzman ekibi ile faaliyet göstermeye devam etmektedir.

📆 04 Haziran 2021 Cuma 20:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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