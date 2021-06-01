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Kadıköy Gazetesi » Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » QUALITY ÖDÜLLERİ’NDE ‘KURULUŞ OSMAN’A İKİ ÖDÜL BİRDEN!
QUALITY ÖDÜLLERİ’NDE ‘KURULUŞ OSMAN’A İKİ ÖDÜL BİRDEN!


Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv’de reyting rekorları kıran ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor. ‘Kuruluş Osman’, önceki akşam 12’ncisi düzenlenen Quality Dergisi’nin ödül töreninde ‘En İyi Dizi’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ (Burak Özçivit) ödüllerinin sahibi oldu. Televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Quality Ödülleri’nin törenine birbirinden ünlü isimler katıldı.

Bozdağ Film imzalı dizi iki büyük ödülle geceye damgasını vururken, ödülleri almak üzere ‘Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit törende hazır bulundu.

Rol arkadaşları Yiğit Uçan ve Burak Çelik’le birlikte sahneye çıkan Burak Özçivit, ödülleri Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin elinden aldı. Burak Özçivit ödül konuşmasında “Ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin edersiniz ki bu sahneye sığmayız. O yüzden demirbaşlar olarak geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak hem çekim olarak çok ağır. Bu ödülleri bütün ekibimiz adına alıyorum” dedi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Galeri
📆 03 Haziran 2021 Perşembe 18:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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