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Deniz Salyası, Bostancı Sahili’nde Denizin Dibini ve Yüzeyini Kapladı


Bostancı Sahili’nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, su altı kamerasıyla ve drone ile görüntülendi.

Bostancı Sahili’nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi – Tıkla İzle

Özellikle son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan deniz salyası yoğunlaşmaya devam ediyor. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, yoğun koku ve çevre kirliliğine neden oldu. Marmara Denizi’nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz canlılarına zarar verirken balıkçıların da ağlarına yapışarak zorluk yaşatıyor. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Bostancı Sahili’ndeki son durum, su altı kamerası ve drone ile görüntülendi.

“İnsanlar artık deniz salyasını görmek istemiyor”

Esnaf Ali Aydın müşterilerin durumdan rahatsız olduğunu vurgulayarak, “İnsanlar önceden burada zevkle otururdu. Şu an ise deniz salyaları nedeniyle kimse buraya gelerek vakit geçirmek dahi istemiyor. Buralar çok kötü oldu. Temizlenmesi gerekiyor. Deniz resmen devir daim yapmıyor. Sadece müşteriler değil, balıkçılar da bu durumdan şikayetçi. Çünkü insanlar balık almaktan da çekiniyor” diye konuştu.

Galeri
📆 03 Haziran 2021 Perşembe 18:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
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7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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