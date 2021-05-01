İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı – Tıkla İzle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü kutlandı. Etkinlik kapsamında önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Ardından Türkiye’de ilk kez kullanılacak gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya semalarında özel bir gösteri düzenlendi. Galata Kulesi’nde ise ışık ve video haritalama (mapping) gösterisi gerçekleştirildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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