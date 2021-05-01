İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ DETOKSUNDA

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri, pandemi döneminde artan teknolojik cihaz kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusuna dikkat çekmek için “Teknoloji detoksu ‘İYİ’leştirir” Sloganıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi ve 27 Mayıs 2021 tarihinde webinar düzenlendi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 113 kişi üzerinden gerçekleştirilen online anket çalışmasında Pandemi sürecinin başlamasıyla teknolojik cihaz kullanımlarında meydana gelen artış oranı %64,6 olarak, sosyal medya paylaşımlarında artış olduğunu düşünenlerin oranı ise % 43,4 olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerle “Teknoloji detoksu ‘İYİ’leştirir” sloganı adı altında sosyal medya hesapları üzerinden bireylerin kısa süreliğine teknolojiden arınmaları ve kendi kişisel gelişimlerine yönelmeleri amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Webinara Dijital Denge Derneği kurucusu Tuğba Şengül ve Psikolog Muhammed Cihad Işık katıldı.

Psikolog Muhammed Cihad Işık, aşırı teknolojik ürün kullanımının bireylerde oluşturabileceği psikolojik sorunlar üzerinden değerlendirmelerde bulunurken, sosyal medyanın insan psikolojisini nasıl etkilediği konusuna dikkat çekti. Muhammed Cihad Işık, sözü Tuğba Şengül’e bıraktı.

Tuğba Şengül, gençlere teknoloji bağımlığının tehlikelerinden ve kişilerin teknolojik ürün kullanımlarına sınırlandırma getirilmesinin faydalarından bahsetti. Son olarak teknolojinin dengeli kullanılması konusunda önerilerde bulundu.

Webinar sonunda konuklar, etkinliğin yarattığı farkındalıktan dolayı projede yer alan öğrenciler Selahattin Vanlıoğlu, Merve Kıyırlı, Mertcan Uysal, Seher Kaya, Sedat Özcan’a ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay’a ve Araştırma. Görevlisi Nevra Çelikkol’a teşekkürlerini iletti.