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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ DETOKSUNDA


İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri, pandemi döneminde artan teknolojik cihaz kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusuna dikkat çekmek için “Teknoloji detoksu ‘İYİ’leştirir” Sloganıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi ve 27 Mayıs 2021 tarihinde webinar düzenlendi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 113 kişi üzerinden gerçekleştirilen online anket çalışmasında Pandemi sürecinin başlamasıyla teknolojik cihaz kullanımlarında meydana gelen artış oranı %64,6 olarak, sosyal medya paylaşımlarında artış olduğunu düşünenlerin oranı ise % 43,4 olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerle “Teknoloji detoksu ‘İYİ’leştirir” sloganı adı altında sosyal medya hesapları üzerinden bireylerin kısa süreliğine teknolojiden arınmaları ve kendi kişisel gelişimlerine yönelmeleri amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Webinara Dijital Denge Derneği kurucusu Tuğba Şengül ve Psikolog Muhammed Cihad Işık katıldı.

Psikolog Muhammed Cihad Işık, aşırı teknolojik ürün kullanımının bireylerde oluşturabileceği psikolojik sorunlar üzerinden değerlendirmelerde bulunurken, sosyal medyanın insan psikolojisini nasıl etkilediği konusuna dikkat çekti. Muhammed Cihad Işık, sözü Tuğba Şengül’e bıraktı.

Tuğba Şengül, gençlere teknoloji bağımlığının tehlikelerinden ve kişilerin teknolojik ürün kullanımlarına sınırlandırma getirilmesinin faydalarından bahsetti. Son olarak teknolojinin dengeli kullanılması konusunda önerilerde bulundu.

Webinar sonunda konuklar, etkinliğin yarattığı farkındalıktan dolayı projede yer alan öğrenciler Selahattin Vanlıoğlu, Merve Kıyırlı, Mertcan Uysal, Seher Kaya, Sedat Özcan’a ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay’a ve Araştırma. Görevlisi Nevra Çelikkol’a teşekkürlerini iletti.

📆 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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