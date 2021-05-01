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Kadıköy’de kasklı hırsızlar motosikletleri çaldılar


Son günlerde motosiklet hırsızlıklarında yaşanan artışa bir tane de Kadıköy’de rastlandı. Kadıköy’de iki hırsız bir bakkala ait motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasından takip edildi.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde gece 03:00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ş. işlettiği, 34 HE 3817 plakalı motosikleti gece saatlerinde kasklı iki hırsı çaldı.

Etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaşan bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikletin direksiyon kilidini kırarak ve ardından iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasında, motosikletle gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları daha sonra da birlikte direksiyon kilidini zorlayıp kırmaları ve hemen ardından iterek yola çıkarıp çalması görüldü.
İşletme ve motosiklet sahibi Nuri Şentürk, “Pazar günü akşamı saat 12.00’de işten geldim, motorumu park ettim iş yerimin önüne. Gece 02.00- 02.30 sıralarında iki tane şahıs geliyor, alıyor ve götürüyor direksiyonunu kırarak motoru. Tam burada oluyor, motoru buraya park ediyorum, kilitliyorum, gidiyorum. Sabah geldiğimde motor yok” dedi.

İHA

📆 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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