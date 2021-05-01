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Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Gezi-Alışveriş, Kültür-Sanat, Sivil Toplum » Farklı Yazarlardan Tarihi Romanlar
Farklı Yazarlardan Tarihi Romanlar


Tarihi romanlar özellikle tarihi süreç içinde yaşanılan olayları kronolojik sıra içinde düzenleyerek sunar. Verilen dönem içinde yaşanmış olayların tarihi sırlamasının aksatılmadan verilmesi ve özellikle bilgi amaçlı yazılması ön plandadır.

Akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılması tarihi kitapların temel nitelikleri arasında yerini almıştır. Belirgin özellikleri yaşanılan dönem hakkında detaylı bilgi vermek olan kitaplar arasında yer alır. Dönem içinde yaşanan olayların etki derecesi ve özellikle insanlara yön vermesi anlatılır.

Tarihi Romanların Özellikleri

Tarihi romanlar süreç içinde dönemin kriterlerine uygun olarak belirlenmiş olan özelliklerin yansıtılması esas alınır. Sade ve akıcı bir dil kullanılması dönemin şartlarının anlaşılması açısından son derece önemlidir.

Tarihi süreç içinde yaşanılan olayları tarihleri ile birlikte sunulması birçok döneme ışık tutulmasını sağlar. Bu özellikleri doğrultusunda tarih alanına ilgi duyan bireyler için vazgeçilmez bilgiler arasında yer almış olur.

Tarihi Romanların Faydaları

Tarihi romanlar tarih alanına ilgi duyanlar başta olmak üzere tarihi süreç içinde araştırma yapan kişilere de ışık tutacak nitelikte hazırlanmış eserlerdir. Yazım süreci içinde öncelikle sonuç alınan olayların yer ve tarihi kavramlar detayı ile verilmesi de aranılan kriterleri arasında bulunur.

Kitapların sınıflandırması içinde yer alan kriterlerin incelenerek sonuç alınması beklenir. Araştırma inceleme alanlarına tarihi detayları ile ışık tutan romanlar detaylı bir biçimde incelenir. Tarihi roman ve diğer kitap çeşitlerine https://kidega.com/kitap/roman-tarihsel-roman/tur sayfasından ulaşabilirsiniz.

📆 25 Mayıs 2021 Salı 21:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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