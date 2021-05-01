Kadıköy’ün çevreci gençleri 2-0 belgeseli ile Kadıköy’ü dünyaya tanıtıyor

Yönetmenliğini Cihan Emre Zengin’in yaptığı ve pandemi döneminde Kadıköy esnafına destek amaçlı kurulan bisiklet severlerin doğaya zarar vermeden esnafın elinden tutmasını konu alan 2-0 belgeseli, iki pedal ve sıfır karbon salınımı ile teslimat yapan “patronsuz kurye” isimli bisikletçilerin hikayesini izleyicilerle buluşturdu.

Belgeselin çekimlerinde hiçbir yakıtlı araç kullanılmayarak prodüksiyonu gerçekleşen filmin görüntü yönetmenliğini Hüseyin Sami Büyükgezici ve Furkan Bülün, müziklerini ise Egemen Şengül yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda ödülleri ile gündemde olan Cihan Emre Zengin’in yeni belgeseli 2-0 hem Kadıköy’ü hem de doğa sever Kadıköy’lüleri tüm dünyaya tanıtacak.

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