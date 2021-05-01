Metrobüsteki Rehine Krizinde Bıçaklı Saldırgan Gözaltına Alındı

Bıçaklı saldırgan metrobüsü rehin aldı – Tıkla İzle
Olay, saat 19.30 sıralarında metrobüs hattının Haramidere durağında Avrılar istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçta bulunan Ali K. isimli madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, elindeki kesici aletle kendine zarar verdikten sonra içerisinde bulunduğu metrobüsü rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Özel harekat polisleri de operasyon için hazır beklerken, Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının ardından kız arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı. Ambulansa bindirilen şahıs hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından şahsın emniyete götürülmesi bekleniyor.
Öte yandan yaşanan olay nedeniyle aksayan metrobüs seferlere ise normalde döndü.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş (X)
|39
|25
|6
|8
|87
|43
|+44
|81
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray (X)
|39
|25
|6
|8
|77
|35
|+42
|81
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe (X)
|39
|24
|7
|8
|70
|40
|+30
|79
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
|4
|Trabzonspor (Y)
|39
|18
|14
|7
|48
|36
|+12
|68
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
|5
|Sivasspor
|39
|15
|17
|7
|52
|42
|+10
|62
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
|6
|Hatayspor
|39
|17
|10
|12
|62
|52
|+10
|61
|7
|Alanyaspor
|39
|16
|9
|14
|57
|45
|+12
|57
|8
|Fatih Karagümrük
|39
|15
|12
|12
|59
|51
|+8
|57
|9
|Gaziantep
|39
|14
|13
|12
|58
|51
|+7
|55
|10
|Göztepe
|39
|13
|12
|14
|58
|57
|+1
|51
|11
|Konyaspor
|39
|12
|13
|14
|49
|48
|+1
|49
|12
|Çaykur Rizespor
|39
|12
|12
|15
|53
|67
|-14
|48
|13
|Kasımpaşa
|39
|12
|10
|17
|46
|55
|-9
|46
|14
|Yeni Malatyaspor
|39
|10
|15
|14
|48
|50
|-2
|45
|15
|Başakşehir
|39
|11
|12
|16
|41
|55
|-14
|45
|16
|Antalyaspor
|39
|9
|16
|14
|41
|55
|-14
|43
|17
|Kayserispor
|39
|9
|14
|16
|34
|50
|-16
|41
|18
|BB Erzurumspor (D)
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü (D)
|39
|10
|8
|21
|46
|64
|-18
|38
|20
|Gençlerbirliği
|39
|10
|8
|21
|43
|74
|-31
|38
|21
|Denizlispor (D)
|39
|6
|10
|23
|37
|72
|-35
|28
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