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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » TAP (TÜRKİYE AFYONKARAHİSAR’LILAR PLATFORMU) “YETİM VE ÖKSÜZLER”İN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ
TAP (TÜRKİYE AFYONKARAHİSAR’LILAR PLATFORMU) “YETİM VE ÖKSÜZLER”İN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ


TAP (Türkiye Afyonkarahisar’lılar Platformu) bu yıl Ramazan ayında Afyonkarahisar il, ilçe ve köylerinde bulunan Yetim ve Öksüz çocukların yüzlerini güldürdü.

TAP  başkanı Dr. Mehmet Ali Danışman, Ramazan ayı içerisinde Yetim ve Öksüz çocukların giydirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada TAP, (Türkiye Afyonkarahisar’lılar Platformu) olarak bu yıl  Ramazanda  “YETİMLER HAFTASI”  için hep birlikte bir projeye daha  imza atarak ilimizde bulunan yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürdük.. 

 “TAP YETİMLER HAFTASI” ndaki amacımız,  Afyonkarahisar ili, ilçeleri, Kasabaları ve köylerinde bulunan yetim ve öksüz çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek, onları Ramazan Bayramında yeni ayakkabıları, elbiseleri ile Bayrama hazırlamak bizleri ve tüm hemşerilerimizi mutlu etti. Bu yıl ilk defa Platformumuz tarafından gerçekleştirdiğimiz  “Yetimler Haftası” etkinliğimiz için duyarlı olan tüm hemşerilerimizi kutluyorum, Bu birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Başkan Mehmet Ali Danışman, Tüm Dünya’nın mücadele ettiği salgın hastalık nedeniyle sevdiklerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı kaybettik,  yaşadığımız zor günlerde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın gücünü de yanımıza alarak “YETİM VE ÖKSÜZ” çocuklarımızın yüzlerini güldürdük. Bu yavrularımıza  destek olan TAP Yetimler Haftası organizasyon ekibine, İl, ilçelerde gönüllü görev alan kardeşlerime  ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum dedi.  

Başkan Danışman, TAP (Türkiye Afyonkarahisar’lılar Platformu) olarak ilimizin Sosyal, Kültürel, Gelenek ve Göreneklerini tüm Dünya’ya tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. TAP Afyonkarahisar’lılar olarak bu yıl başlattığımız “YETİM VE ÖKSÜZLER HAFTASI”nı da önümüzdeki yıllarda diğer etkinliklerimizle birlikte devam edecektir.

📆 11 Mayıs 2021 Salı 18:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray (X) 39 25 6 8 77 35 +42 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 39 24 7 8 70 40 +30 79 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
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7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 +8 57
9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
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12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
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18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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