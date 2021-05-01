TAP (TÜRKİYE AFYONKARAHİSAR’LILAR PLATFORMU) “YETİM VE ÖKSÜZLER”İN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

TAP (Türkiye Afyonkarahisar’lılar Platformu) bu yıl Ramazan ayında Afyonkarahisar il, ilçe ve köylerinde bulunan Yetim ve Öksüz çocukların yüzlerini güldürdü.

TAP başkanı Dr. Mehmet Ali Danışman, Ramazan ayı içerisinde Yetim ve Öksüz çocukların giydirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada TAP, (Türkiye Afyonkarahisar’lılar Platformu) olarak bu yıl Ramazanda “YETİMLER HAFTASI” için hep birlikte bir projeye daha imza atarak ilimizde bulunan yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürdük..

“TAP YETİMLER HAFTASI” ndaki amacımız, Afyonkarahisar ili, ilçeleri, Kasabaları ve köylerinde bulunan yetim ve öksüz çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek, onları Ramazan Bayramında yeni ayakkabıları, elbiseleri ile Bayrama hazırlamak bizleri ve tüm hemşerilerimizi mutlu etti. Bu yıl ilk defa Platformumuz tarafından gerçekleştirdiğimiz “Yetimler Haftası” etkinliğimiz için duyarlı olan tüm hemşerilerimizi kutluyorum, Bu birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Başkan Mehmet Ali Danışman, Tüm Dünya’nın mücadele ettiği salgın hastalık nedeniyle sevdiklerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı kaybettik, yaşadığımız zor günlerde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın gücünü de yanımıza alarak “YETİM VE ÖKSÜZ” çocuklarımızın yüzlerini güldürdük. Bu yavrularımıza destek olan TAP Yetimler Haftası organizasyon ekibine, İl, ilçelerde gönüllü görev alan kardeşlerime ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum dedi.

Başkan Danışman, TAP (Türkiye Afyonkarahisar’lılar Platformu) olarak ilimizin Sosyal, Kültürel, Gelenek ve Göreneklerini tüm Dünya’ya tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. TAP Afyonkarahisar’lılar olarak bu yıl başlattığımız “YETİM VE ÖKSÜZLER HAFTASI”nı da önümüzdeki yıllarda diğer etkinliklerimizle birlikte devam edecektir.