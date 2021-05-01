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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Mahalleler, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İSKİ’DEN İSTANBUL’A 2 YENİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
İSKİ’DEN İSTANBUL’A 2 YENİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ


İstanbul’a 365 gün 24 saat kesintisiz içme suyu sağlayan İSKİ, 2 yeni içme suyu arıtma tesisinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul’da yeni içme suyu yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. İstanbul’a 365 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlayan İSKİ, Emirli 2. Kademe ve Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin inşaat çalışmalarını da sürdürüyor.

ÖMERLİ (EMİRLİ 2. KADEME) İLE TOPLAM KAPASİTE GÜNLÜK 2 MİLYON METREKÜPÜ AŞACAK

Anadolu Yakası’nın hemen hemen tamamına ve Avrupa Yakası’nda Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerine hizmet veren Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin kapasitesi arttırılıyor.

Çalışma ile tesisin kapasitesi 500 bin metreküp artacak. Böylece toplam kapasite günlük 2 milyon 50 bin metreküpe çıkacak.

Yaklaşık yüzde 95’lik kısmı tamamlanan tesis inşaatının, 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

ŞİLE’NİN GELECEĞİ BUGÜNDEN PLANLANIYOR

Şile ve çevresinin gelecek yıllarda ortaya çıkması öngörülen su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaatına başlanan Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi günlük 20 bin metreküp olacak.

İnşaat çalışmalarının yüzde 50’ye yakını tamamlanan tesis, 2021 yılı içerisinde tamamlanarak bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

📆 07 Mayıs 2021 Cuma 11:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 37 25 6 6 85 38 +47 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 37 23 7 7 67 37 +30 76 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 37 23 6 8 70 33 +37 75 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 37 14 16 7 50 41 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 +13 57
7 Hatayspor 37 16 9 12 60 51 +9 57
8 Gaziantep 37 14 12 11 54 46 +8 54
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 +4 51
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 +3 51
11 Konyaspor 37 11 12 14 47 47 0 45
12 Çaykur Rizespor 37 11 12 14 48 59 -11 45
13 Antalyaspor 38 9 16 13 40 53 -13 43
14 Başakşehir 37 11 10 16 41 55 -14 43
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 -6 41
16 Kasımpaşa 37 10 10 17 42 54 -12 40
17 Kayserispor 37 9 12 16 34 50 -16 39
18 MKE Ankaragücü 37 10 8 19 44 59 -15 38 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 38 9 10 19 41 65 -24 37
20 Gençlerbirliği 37 9 8 20 37 66 -29 35
21 Denizlispor (D) 37 6 10 21 36 67 -31 28

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