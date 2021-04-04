Yardımcıoğlu’ndan Kripto Para Açıklaması: Yeni Bir Saadet Zinciri

Türkiye’de son zamanlarda ünlü isimlerin çekilişiyle öne çıkan kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçmasıyla ülkenin gündemi kripto paralar oldu. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, denetimden uzak ve yasal dayanaktan yoksun kripto ve mining paralara karşı vatandaşları uyardı.

Yardımcıoğlu, “Bu piyasa; flu bir piyasa, gri bir piyasa, dumanlı bir piyasa. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Altta veri madenciliği yapan, işleyicilik yapan, kazıcılık yapan şirketler var. Bunların hiç birisinde de denetim yok, yasa yok. Bu, esasında yeni bir saadet zinciri. Parasını kaptıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına üzgünüm. Etrafımdaki o kadar çok arkadaşım kripto paraya yatırım yapmak istediklerini söylediler ve ben hiçbirine tavsiye etmedim. Kripto para, yasal altyapıya kavuştuğunda bile ihtiyatlı hareket edilmesi lazım” dedi.

Kripto para borsası Thodex’in 22 Nisan’da patlak verdiğini ve belirten Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Esasında başka bir şirketin markası bu, şu an kovuşturma devam ettiği için adını vermek istemiyorum. 16 Nisan’da da Merkez Bankası bu konuyla ilgili yönerge ve yönetmelik yayınlamış. Ama 30 Nisan’dan itibaren geçerli olmak kaydıyla yayınlamış. Şimdi bu piyasa; flu bir piyasa, gri bir piyasa, dumanlı bir piyasa. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Altta veri madenciliği yapan, işleyicilik yapan, kazıcılık yapan şirketler var. Bunların hiç birisinde de denetim yok, yasa yok. Herhangi bir yönetmelik yok, herhangi bir kural-kaide yok. Buralarda yasaları, kural ve kaideleri de uygulayabilmek çok zor. Peki, insanlar 2 milyar dolar parayı böyle bir çocuğa nasıl kaptırıyorlar? 2 milyar dolar para az değil ki! Bu parayı alıp yurtdışına kaçan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer kayıp. En son Tayland’da görüldüğü söyleniyor. Bulunur mu? Çok zor.”

“NEREDE RİSK ÇOKSA ORADA KAR FAZLADIR”

Ticaretin içerisinde yer aldığını ve 40’a yakın firmaya işletme danışmanlığı yaptığını ifade eden Yardımcıoğlu, insanların daha çok kazanmak için çok riskli yapılara yatırım yaptığını kaydederek şu açıklamalarda bulundu: “Biz, ticari hayatın içerisindeyiz. Ben yaklaşık 40 tane firmayla ehliyet bağı olan bir insanım. Muhasebesinden, finansından, vergisinden, üretiminden, yönetimine varıncaya kadar işletme danışmanlığı yapıyorum. Kahramanmaraş’ın içinde ve Türkiye’nin dört bir yerinde temasım olan firmalar var. İplik üreten işletmeler yüzde 5 kâr marjıyla çalışıyorlar. Kumaşta yüzde 10 kar marjını bulurlarsa büyük bir başarı yakalamış sayılırlar. Ama kripto para borsasına bakıyorsunuz; bugün yatırdığınız bin lira ertesi gün paran 3 bin lira olmuş. Niye kolay paraya gittiniz? Niye üretme ihtiyacı hissetmediniz? Niye reel piyasalara gitmediniz? Niye kolaycılığı tercih ettiniz? Finans teorisinde bir şey vardır: Nerede risk çoksa orada kar fazladır. Biz kârı yazdığımız her şeyin yanına parantez içerisinde de zararı yazarız. Bin lira para koyarsan bin lirayı kaybedersin, 100 bin lira para koyarsan 100 bin lira kaybedersin. 100 bin liran 500 bin lira olacaktır; ama bir anda 0 olma tehlikesi de vardır.”

“KRİPTO PARA, ESASINDA YENİ BİR SAADET ZİNCİRİ”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarının çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini aktaran Yardımcıoğlu, kripto para borsasının tüm dünyaya yayılan bir saadet zinciri olduğunu vurgulayarak açıklamasını şu ifadelerde sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etmiştir. Fakat denetleyici ve düzenleyici kurumların, bunları denetleme ve düzenleme yetkileri söz konusu değildir. Yasası yok, altyapısı yok. Ne gibi? İnternet sitesi haberciliği gibi! Nasıl ki internet sitesi haberciliğinin altyapısı yoksa kripto paraların da yasal dayanağı yok. Ceza Hukuku’nun bir ilkesi vardır: Kanunsuz suç olmaz ve kanunsuz da ceza olmaz. Dolayısıyla 400 bin insanı dolandıran Tehodex’in sahibini nitelikli dolandırıcılıktan yargılayacaklar. Şimdi Thodex platformuna insanları kaptırdığı para 2 milyar dolar. Şirketin kasasında değil de banka hesaplarında el konulan para 31 milyon TL! 2 milyar doların yanında 31 milyon TL, devede kulak değil devede tüy. Şimdiden o paraya ortak olabilecek yapılar ortaya çıkmıştır. Bu, esasında yeni bir saadet zinciri. Parasını kaptıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına üzgünüm. Etrafımdaki o kadar çok arkadaşım kripto paraya yatırım yapmak istediklerini söylediler ve ben hiçbirine tavsiye etmedim. Kripto para, yasal altyapıya kavuştuğunda bile ihtiyatlı hareket edilmesi lazım. Çünkü ben bunun dünya çapında bir saadet zincirine ulaşacağını düşünüyorum. Ben olaya şuradan bakıyorum: Ülkemiz, maalesef 2 milyar dolar daha kaybetti. Her ne kadar bir takım gerçek veya tüzel kişilerin aktifindeki paralar da olsa; sonuçta bu 2 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının parası. Dolayısıyla Türkiye’nin parası. O yüzden ben yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın daha rasyonel, daha elle tutulur, yasal kaideleri oturmuş, regülasyonu olan yapılara yatırım yapmasının daha iyi olacağını düşünüyorum.”