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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » 23 Nisan’da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
23 Nisan’da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

23 NİSAN’DA GÖKDELENLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

23 Nisan’da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı – Tıkla İzle

 Maslak’ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

📆 23 Nisan 2021 Cuma 14:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 +16 55
6 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
7 Gaziantep 34 13 12 9 51 42 +9 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 -14 37
17 Başakşehir 34 9 9 16 37 53 -16 36
18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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