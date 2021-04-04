23 Nisan’da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı – Tıkla İzle
Maslak’ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş (X)
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|+37
|72
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|+27
|69
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|+33
|66
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|+9
|60
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|+16
|55
|6
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|+14
|53
|7
|Gaziantep
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|+9
|51
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|+7
|51
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|+9
|50
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|+3
|47
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|-10
|42
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|-11
|42
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|-3
|41
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|-12
|38
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|-6
|37
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|-14
|37
|17
|Başakşehir
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|-16
|36
|18
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|-17
|35
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|-22
|34
|20
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|-26
|32
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|-27
|27
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