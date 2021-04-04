MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Eğitim, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Eğitimci Hüma Kaplan Ebediyete uğurlandı
Eğitimci Hüma Kaplan Ebediyete uğurlandı


Kartal Yakacık’ta bulunan Balkanlar Koleji Kurucusu ve Eryetiş- Balkanlar Eğitim Kurumları ortağı olan eğitimci Hüma Kaplan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özel Balkanlar Koleji Kurucusu ve Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumları ortağı olan eğitimci iç mimar Hüma Kaplan, 8 Nisan Perşembe günü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özellikle Kartal ve Pendik’te siyasi kimliğiyle de tanınan merhum Hüma Kaplan, 11 Pazar günü (bugün), Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında aile fertlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazıyla, sevenlerinin dualarıyla, Yakacık Mezarlığı’na defnedildi.

Aile fertleri tarafından Özel Balkanlar Koleji okul bahçesinde taziyeler kabul edildi. Bir masaya konulan taziye defterine katılımcılar Huma Kaplan hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Siyasi ve eğitimci kimliğiyle tanınan aynı zamanda iç mimar olan evli ve iki çocuk babası Hüma Kaplan 1959 yılı doğumlu aslen Erzurumludur. Siyasi hayatına Anavatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı ile başlayan Kaplan, İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerin ardından halen Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyelisidir.

Galeri
📆 11 Nisan 2021 Pazar 15:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 +37 70 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 +6 47
10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 -9 42
12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 -1 40
13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 -12 36
14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 -13 36
15 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
16 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 -17 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 -25 31
20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 -24 28
21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 -25 26

BAĞLANTILAR