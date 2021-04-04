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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Hüma Kaplan, O dev bir çınardı…
Hüma Kaplan, O dev bir çınardı…


📆 09 Nisan 2021 Cuma 22:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 +35 67 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 +9 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 +14 49
8 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 +9 48
9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 +4 43
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 -13 35
14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
15 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
16 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 -25 26

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