Hüma Kaplan, O dev bir çınardı…

|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|+35
|67
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|32
|19
|6
|7
|56
|32
|+24
|63
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|+31
|61
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|+9
|57
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Gaziantep
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|+12
|50
|6
|Alanyaspor
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|+15
|49
|7
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|+14
|49
|8
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|+9
|48
|9
|Sivasspor
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|+4
|44
|10
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|+4
|43
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|+1
|40
|12
|Antalyaspor
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|-10
|39
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|-13
|35
|14
|Kasımpaşa
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|-13
|35
|15
|Yeni Malatyaspor
|31
|7
|12
|12
|39
|45
|-6
|33
|16
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|-13
|33
|17
|Başakşehir
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|-16
|33
|18
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|-16
|33
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|-24
|31
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|-22
|28
|21
|Denizlispor
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|-25
|26
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