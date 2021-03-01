İNDER: Otoparklar, Daire Fiyatını da Düşürebilir

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklama da;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki otopark alanı ayrılması zorunluluğu, sektör tarafından memnuniyetle karşılandı. Yönetmeliği, özellikle büyükşehirlerdeki trafik sorununa çözüm için önemli bir adım olarak değerlendiren İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, önümüzdeki dönemde yönetmeliğin ‘konut fiyatlarını düşürecek şekilde’ geliştirilebileceğini söyledi.

“Yeni yönetmelikle birlikte özellikle mevcut yerleşim birimlerinde gerçekleşecek kentsel dönüşümlerin sosyal donatı içeriklerinin tekrar elden geçirileceğini düşünüyorum” diyen Başkan Nazmi Durbakayım, konut maliyetini artıran sauna, hamam vs. gibi lüks donatılardan kaçınılacağını ve bunların yerine otoparkların alacağının altını çizdi.

Proje üretim maliyetleri içinde yeraltına yapılan kapalı otoparkların büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan Durbakayım “kapalı otopark yapımında ortaya çıkan maliyet doğal olarak konut fiyatlarına yansıtılmaktadır. Ancak bu maliyet yansıması, her dairenin büyüklüğü ile bire bir orantılıdır. Dolayısıyla bir otopark tahsis edilen daire ile 2 otopark tahsis edilen daireye yansıyan otopark maliyeti farklıdır” açıklamasını yaptı.

‘Otopark maliyetinden tamamen kurtulmak mümkün olabilir’

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, bazı ülkelerde gerçekleştirilen projelerde otoparkların dairelerden ayrı olarak satıldığını; otopark ihtiyacı olanların mevcuttaki otoparkları ayrıca satın alabildiğini veya kiralayabildiği bilgisini paylaştı. Bu tip uygulamalarla otopark maliyetinden arındırılmış konut fiyatlarının daha ulaşılabilir seviyeye gerilediğini ifade eden Durbakayım, zamanla ülkemizde de benzer uygulamanın hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Şehir içi ulaşım zenginliği ve gelişiminin otopark satın alma/kiralama uygulamasını teşvik ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Durbakayım, ülkemizde artan alternatif toplu taşımadaki evrimleşmenin etkisine de vurgu yaptı. Otomobil kullanım oranının azaldığına da dikkat çeken Başkan Durbakayım “Deprem riski taşıyan ülkemizde büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri şehrin merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu gibi projelerde büyük otoparkların yapılması zorunludur. Söz konusu projelerin çoğu metro, metrobüs, tren vs. gibi toplu taşıma güzergahlarının çok yakınında yer almaktadır. Bu kapsamda insanların çoğu trafik çilesi çekmemek ve tasarruf yapabilmek için toplu ulaşım araçlarını kullanmaktadır. Giderek gelişen toplu taşıma sisteminin otomobil sahiplik oranını düşürmesi beklenmektedir. Bu kapsamda otomobil sahibi olmayanların daire satın alırken, otopark maliyeti ödemesi de anlam taşımayacaktır” şeklinde konuştu.