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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören çocukların bilgilendirilmesi amacıyla kuklalarla hazırlanan eğitici videoları yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar – Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, pandemi sürecinde eğitim-öğretimlerine uzaktan devam eden çocukların eğlenerek, öğrenmelerini sağlamak amacıyla eğitici videolar hazırlandı.

21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında, “Güven” ve “Gül” isimli polis kuklalarıyla profesyonel kukla oynatıcıları aracılığıyla hazırlanan video çalışmalarında güvenli internet kullanımı, önemli numaralar, kişisel güvenlik ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

📆 21 Mart 2021 Pazar 22:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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