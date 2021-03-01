İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar – Tıkla İzle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, pandemi sürecinde eğitim-öğretimlerine uzaktan devam eden çocukların eğlenerek, öğrenmelerini sağlamak amacıyla eğitici videolar hazırlandı.
21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında, “Güven” ve “Gül” isimli polis kuklalarıyla profesyonel kukla oynatıcıları aracılığıyla hazırlanan video çalışmalarında güvenli internet kullanımı, önemli numaralar, kişisel güvenlik ve trafik güvenliği konuları ele alındı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|+33
|64
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|+34
|61
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|+23
|59
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|+9
|55
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|+19
|49
|6
|Gaziantep
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|+10
|47
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|+12
|46
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|+8
|44
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|+2
|40
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|+2
|39
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17
|Başakşehir
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
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