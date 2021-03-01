Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Kartal Oto Sanayi Ekspertiz Merkezi

Sıfır araç almayı düşünenlerin ekspertiz hizmeti alması gerekiyor mu? Bu konu son günlerde yaşanan hasarlı sıfır araç mağduriyetlerinin artmasıyla daha da bir önem kazandı ve mutlaka bir Oto Ekspertiz firmasından detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Aksi halde farkında olmadan aldıkları sıfır aracın hasarlı olduğunu yıllar sonra anlaşılması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur.

Yani vatandaş sıfır araç aldım diye satıcı firmaya güvenerek aldığı aracın kaportasında veya başka aksamlarında değişen parçaların olduğu son günlerde karşılaşılan bir durum oldu. Hatta noter huzurunda durum tespiti yapmak zorunda kalan mağdur tüketicileri basında yer aldığı görüldü.

Bu sebeple konu hakkında uyarılarda bulunan Türkiye’nin, En İyi Oto Ekspertiz Markası Ödüllü Pilot Garage Kartal Oto Sanayi Ekspertiz Merkezi yetkilisi Ali Yığın; sıfır araç alacak olanlar için de mutlaka detaylı ekspertiz çalışması yaptırın, detaylı rapor alın içiniz rahat olsun” dedi.

Satın almak istediğiniz araçlarınızın durumunu detaylı bir şekilde öğrenmek ekspertiz yaptırmak için işinin uzmanı sertifikalı ustaların son teknoloji cihazlarla kontrol edilerek gönül rahatlığıyla ekspertiz raporlarıyla hizmet vermektedir.

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Araç sahipleri, Oto Ekspertizden detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Pilot Garage Kartal Oto Sanayi Ekspertiz Merkezi yalnızca 25 dakika içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.

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