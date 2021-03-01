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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil: “Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor”
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil: “Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor”


Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı durumu hakkında açıklama yaptı. Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, “Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler” diye konuştu.

📆 18 Mart 2021 Perşembe 19:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 29 19 4 6 58 23 +35 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 29 11 8 10 43 38 +5 41
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Çaykur Rizespor 28 7 10 11 32 44 -12 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 28 8 7 13 22 35 -13 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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