TÜKODER, TÜRKİYE’NİN VERGİ REKORTMENLERİ OLARAK YİNE KUT-LA-YA-MI-YO-RUZ!

Türkiye’de her sene vergi rekortmenleri, liste ile ilan ediliyor.

TÜKODER Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da;

“Bu listeye dikkatle BAKIYORUZ, hatalı olarak bu listeleri hazırlayanları şiddetle KINIYORUZ.

Zira, bu ülkenin yıllardır değişmeyen tek vergi rekortmeni var, o da biz Tüketiciler, bunu BİLİYORUZ.

Yediğimizden, içtiğimizden, bindiğimizden, binmediğimizden, geçtiğimizden geçmediğimizden ya vergi alıyorlar ya da hizmet alalım diye verdiğimiz vergilerimizle ihale rekortmenlerine ödeme yapıyorlar, bunu KABUL ETMİYORUZ.

Verginin vergisi, vermediğimizin vergisi derken bir araba aldığımızda bu arabanın da ¾’ünü vergi olarak ÖDÜYORUZ.

Elmas ve değerli taşlarda “0” vergi alınırken, gıda, ulaşım, enerji, elektronik alet derken zorunlu tüketim kalemlerinde Allah ne verdiyse yönetenlere VERİYORUZ.

Mutfak tüpünde özel tüketim vergisi, Bebek bezinde, mamada, tekneden fazla vergi ÖDÜYORUZ.

İnanması güç ama kamyon, otobüs, taksi, traktör mazotunda, tekne mazotundan fazla vergiyle MARUZ KALIYORUZ.

Bu zamana kadar ödenenlerin nerede olduğunu bilmediğimiz deprem vergisini bile öyle de böyle de ÖDÜYORUZ.

Geçmediğimiz köprüyü de ödüyoruz, ekonomi bozuldu mu yeni vergilerle karşılaşıyoruz, bizi yönetenler üreticiyi bitiriyor bu sefer biz pahalılığı da ÇEKİYORUZ.

Dolaylı verginin dolaylı vergisini ödeyen tek ülkenin Tüketicileri olarak İSYAN EDİYORUZ.

Pandemi döneminde bütün dünya, halkına dolar / euro veriyor biz sadece IBAN ALIYORUZ.

Sermayeye bol sıfırlı rakamların olduğu ekonomik paketler açıklanırken, biz tüketiciler olarak ise bol bol NASİHATLER ALIYORUZ.

Pazarda tek çeşit meyve ALABİLİYORUZ.

En düşük meyve fiyatını kilogramı 8-10 TL’den aşağıya BULAMIYORUZ.

Yani bizler bu ülkenin VERGİ REKORTMENLERİYİZ.

Bu ülkeyi tek başına sırtlayan GREKOROMENDE ŞAMPİYON GÜREŞÇİLERİZ.

Zam, zulüm, işkence altında; vergi, zam, pahalılık sarmalında birer MAĞDUR BİREYLERİZ.

Yani, BİZLER TÜKETİCİLERİZ!

Bugün “15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü”

Ve biz bu günü yine KUTLAYAMIYORUZ, ama artık SES ÇIKARIYORUZ.

Artık SUSMUYORUZ, sırtımıza binen yükleri sırtımızdan ATIYORUZ.

BATIYORUZ, BİTİYORUZ.

Battığımızı, bittiğimizi HAYKIRIYORUZ.

Bir ses de, senden BEKLİYORUZ!

15 Mart Dünya Tüketici Hakları’nı Saygıyla ve Özlemle “ANIYORUZ”!