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Giz’li Atölye Kolektifi ‘Temas’ adlı sergi düzenliyor


Gizli Atölye Kolektifi Umutla ve sanatla, dayanışmaya ve iyileşmeyesloganı  ile Temasadlı çevrimiçi bağış sergisini düzenliyor  

Proje geliştirmek için çalışan profesyonel sanatçılar, zamanını sanatla değerlendirmek isteyen yetişkinler ve sanata hevesli çocuklar için kapılarını açan kolektif üretim alanı Giz’li Atölye, 14 Mart 2021 tarihinde ‘Temas’ adlı çevrimiçi bağış sergisine ev sahipliği yapacak. Sergiden elde edilen gelir, dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yapmak amacıyla KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ve Derin Yoksulluk Ağı’na bağışlanacak.

2004 yılından bu yana Kadıköy Caferağa Mahallesinde faaliyet gösteren Giz’li Atölye, birbirimize temas etmekten kaçındığımız bu pandemi döneminde, sanat eserleri aracılığıyla temas ağı geliştirmek için çevrimiçi bir sergi projesi başlatıyor. “Temas Sergi” başlıklı proje dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, katılımcıların işlerini bağışlaması ve  işlerin yine bağış karrşılığında satışa sunulması şeklinde gerçekleşecek.  Karantina, yalnızlık, tecrit, el, dokunmak, görünürlük, emek, temas, temassızlık ve dayanışma kavramları altında buluşan projeye açık çağrı yoluyla katılacak olan katılımcıların işleri, projeye özel olarak düzenlenen web sitesinde 14 Mart-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında sergilenecek. Serginin çıkış noktası, toplum sağlığı için büyük risk altında hizmet eden sağlıkçıların bu süreç dahilinde yaşadığı zorluklar, kayıplar ve tükenmişlik hissine karşı verdikleri mücadele.

İşlerin çevrimiçi sergilenmesi ile zamansız ve sınırsız bir etkileşime imkan yaratmayı hedefleyen proje, açık çağrı yoluyla başka katılımcılara da yer vererek temas ağını çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. 14 Mart 2021’de başlayacak çevrimiçi serginin ilk ayağı Giz’li Atölye Kolektifi üyeleri ve Kolektifin davetlilerini içeriyor. Serginin ikinci ayağı ise sergi web sitesinde yapılacak açık çağrıya yanıt veren katılımcıların işleriyle 15 Nisan 2021’de büyüyerek devam edecek. 

Katılım ve projeye dair detaylı bilgi için serginin web sitesi www.temassergi.comdan bilgi alınabilir.

Giz’li Atölye Kolektifi Hakkında:

2004 yılından bu yana Kadıköy Caferağa Mahallesinde faaliyet gösteren Giz’li Atölye, Gizem Gürsel ve Sedef Kermen iş birliği ile kuruldu. İki sanatçı bu çatı altında kendi üretimlerine odaklanırken bir yandan da sanatın her yönüyle herkese dokunmayı hedeflediler. Atölyenin kapıları; projelerini gerçekleştirmek için çalışan profesyonel sanatçılardan, sanatın sağaltıcı yönüne tutunanlara, iş sonrasını sanatla değerlendirmek isteyen yetişkinlerden, sanata hevesli çocuklara kadar herkese açık oldu. Yakın zamanda farklı disiplinleri de bünyesine katarak kolektif bir üretim alanına dönüşen Giz’li Atölye, sanat pratikleri içerisine dayanışmayı, fikir çeşitliliğini ve demokratik bir zemin üzerinden işleyen iletişim deneyimlerini de katarak yaratıcı faaliyetlerini sürdürüyor.

Galeri
📆 12 Mart 2021 Cuma 21:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 +32 58 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 28 18 4 6 52 28 +24 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 28 15 6 7 35 29 +6 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 +16 46
6 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 +13 46
7 Gaziantep 28 11 10 7 40 32 +8 43
8 Fatih Karagümrük 28 11 8 9 43 37 +6 41
9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 +7 39
10 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 -5 36
11 Sivasspor 27 7 13 7 31 32 -1 34
12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 -1 32
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 -10 31
15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 -13 30
16 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29
17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 -13 28
18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 -14 26 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 -19 26
20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 -22 24
21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 -27 21

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