İşkur Engelli Hibe Desteği Başvuruları E-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus YELMEN, İŞKUR Engelli Hibe Desteği başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada; 2021 yılı 2. Dönem Engelli Hibe Desteği Başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını bildirdi. İŞKUR il Müdürü Yunus YELMEN, İŞKUR Engelli Hibe Desteği ile ilgili yaptığı konuşmada;

Engelli Hibe Desteği, engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmayı amaçlayan hibe destek programıdır. Kurumumuz web sitesi üzerinde bulunan Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, Kamu kurum kuruluşları ile sosyal taraflarından temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen her bir proje için 65.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar “e-Devlet” üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla e-Devlet üzerinden Komisyona sunacakları projelerde; Kuruluş İşlemleri desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş (Demirbaş) Desteği belli belgeler ve Mevzuatımız çerçevesinde olan kısımlar Kurumumuzca karşılanacaktır.

Biz Kurumumuz olarak her zaman “Hayaller Engelsizdir” diyoruz. Her zaman Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğimizi bilmelerini istiyoruz. Yeni Dönem Engelli Hibe Desteğimizden proje sunarak projesi kabul edilerek yararlanacak Engelli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum.