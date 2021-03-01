Medicana Ataşehir Hastanesi Hizmete Açıldı

Türkiye’nin dört bir yanında, sağlık alanında profesyonel olarak uzun yıllardır hizmet veren Medicana Sağlık Grubu, 14. hastanesi Medicana Ataşehir için 95 milyon dolarlık bir yatırıma imza attı.

Geleceğin sağlık gereksinimleri göz önünde bulundurularak, üst düzey bir mimari ile dizayn edilen Medicana Ataşehir Hastanesi, İstanbul’da sağlık alanında yeni bir dönem başlatıyor. Tüm tıbbi branşlarda uzman sağlık profesyonellerine ve teknolojik altyapıya sahip dünya çapında bir hastane olması hedeflenen Medicana Ataşehir, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 30 dakikalık mesafede yer alıyor. İstanbul’un önemli sağlık merkezlerinden biri olması planlanan hastane; sağlık turizmine de öncülük etmeyi hedefliyor.

Yepyeni bir sağlık hizmeti anlayışı

Medicana Sağlık Grubu’nun sağlık işletmeciliği, hasta bakımı ve tedavisi, tıbbi teknoloji ve sağlık mimarisi alanındaki çeyrek asırlık tecrübesini aktarmış olduğu Medicana Ataşehir, İstanbul’un en kapsamlı sağlık konseptlerinden biri olacak şekilde planlandı. Yepyeni hastanecilik anlayışı ile hastanede tüm tıbbi branşlarda özellikli tedaviler ve üst düzey teknolojik donanım gerektiren cerrahi operasyonlar gerçekleştirilecek.

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Pandemi döneminde yaptığı yatırımlarla sağlığa, istihdama ve Türkiye ekonomisine verdiği değerin altını bir kez daha çizen Medicana Sağlık Grubu, 13. hastanesi Medicana International İzmir Hastanesi’ni geçtiğimiz yıl eylül ayında faaliyete geçirmişti. Böylece, İzmir Hastanesi’nden sonra Medicana Ataşehir yatırımıyla birlikte, Medicana Sağlık Grubu’nun pandemi döneminde yaptığı yatırımların toplam maliyeti 200 milyon doları aşmış oldu. Ataşehir Hastanesi ile birlikte 8 bini aşkın personel istihdam eden Medicana Sağlık Grubu, kısa dönem yatırım planlamasında İstanbul’da iki yeni hastane yatırımı daha planlıyor.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dönemi, sağlık sisteminde gerek hizmet gerekse planlama açısından bazı değişiklikleri beraberinde getirdi. Pandemi sürecinde sağlık alanında edinilen öğrenimlerin ışığında planlaması yapılan Medicana Ataşehir Hastanesi’nde, dijital teknolojinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu üzerinde de çalışılıyor. Kronik hastaların evden takibi, muayene ve tedavi alanlarının pandemi dönemi koşullarına uygun şekilde düzenlenmesi, steril ve dezenfekte alanlar ile havalandırma gereksinimi bulunan bölgelerin planlaması bu dönemde yaşanılan sorunlardan ilham alınarak yapılıyor.

Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt Ataşehir Hastanesi’nin sahip olduğu donanımla; sadece Anadolu Yakası’na değil, tüm İstanbul’a, tüm Türkiye’ye ve hatta Avrupa’ya hitap eden bir hastane olduğuna dikkat çekti ve şunları ekledi: “Bir hastane için en önemli konuların başında hekim kadrosu, teknik donanımı, dizaynı ve konumlandırılması geliyor. Ataşehir Hastanesi’nin bu saydığım donanımlar ile Avrupa’da ilk 5’te olacağına inanıyoruz. Ataşehir hastanesinin altyapısını kurmak 5 yılımızı aldı; burayı akıllı bina olarak titizlikle projelendirildik, hastaların sağlığı ve konforu en üst düzeyde olacak şekilde dizayn ettik. Bunu yaparken estetiğe de önem verdik.”

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bozkurt şöyle devam etti: “Her ne kadar pendemi dönemi kısıtlamasıyla sağlık turizmi yavaşlamış olsa da, bu konuda Türkiye’nin önü çok açık. Bu anlamda Ataşehir Hastanesi’nin birçok yabancı hasta tarafından tercih edileceğine inanıyoruz. Özellikle havalimanına yakın konumu ve bina özellikleriyle bu hastanenin toplam cirosunun yarısını uluslararası hastalardan sağlayacağını düşünüyoruz.”

Konfor ve profesyonel hizmet odaklı modern mimari

Uluslararası hasta tedavisinde önemli bir noktada bulunan Medicana Sağlık Grubu güvencesiyle, şehrin finans ve trend merkezinde yer alan Medicana Ataşehir’in, Anadolu yakası başta olmak üzere, tüm İstanbul’a ve sağlık turizmi amacıyla yurtdışından gelen misafirlere hizmet vermesi planlanıyor. Yüksek hizmet kapasitesine sahip olan Medicana Ataşehir Hastanesi, tüm SGK’lı hastaların da konforlu ve kapsamlı tedavi imkânlarından faydalanabileceği bir hastane ortamı sunuyor.

Medicana Ataşehir Hastanesi’nde çağdaş ve modern hizmet anlayışı ön planda tutularak; hastalar, hasta yakınları ve çalışanlar için üst düzey konfor sunan iç alanlar dizayn edildi. Hasta yoğunluğunun oluşmasını önleyecek şekilde tasarlanan binada çok sayıda poliklinik odası bulunuyor.

Medicana Ataşehir’de teşhis ve tedavi üniteleri, hasta odaları ve bekleme alanları güvenliğin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının beklentileri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Renk seçimi, eşyaların tarzı, ışıklandırma ve aksesuarlar iyileşme sürecinde olumlu rol oynayabilecek şekilde modern olarak dizayn edildi. Yataklı tedavi alan hastalar için ise, hastane profesyonelliği ile otel konforunun bir araya getirildiği ve hastanede temel ihtiyaçların eksiksiz olarak karşılandığı standart odaların yanı sıra refakatçi konforu için ekstra alanlar içeren suit odalar ve çocuklar için daha eğlenceli biçimde tasarlanan pediatri odaları da yer alıyor.

Tüm branşlarda özellikli tedavi uygulamaları

Medicana Ataşehir Hastanesi’nin, tıbbın tüm dallarında ileri teknoloji gerektiren özellikli uygulamalar ve gelişmiş teknolojik ekipmanlar sunan bir merkez olması hedefleniyor. Hastanede bu organizasyonu güler yüzlülük ve hasta odaklılık çerçevesinde sürdürecek olan çağdaş, deneyimli ve yenilikleri takip eden akademik hekim ve sağlık profesyoneli kadrosu oluşturuldu. Böylece, uluslararası anlamda önemli başarılar elde etmiş hekimler tarafından hastalara multidisipliner yaklaşımla ayrıcalıklı bir hizmet sunulacak.

Medicana Ataşehir projesinde tıbbi onkoloji ve onkolojik cerrahiye ilişkin geniş bir yatırım ve planlama yer alıyor. Onkolojik tedavinin yanı sıra kanserden korunma, tarama ve erken tanı alanlarını da kapsayacak şekilde kanserle mücadeleyi destekleyecek bir sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, hastanenin Anadolu yakasındaki en gelişmiş kemik iliği nakil merkezi olması planlanıyor ve altyapı çalışmaları bu amaca uygun şekilde sürdürülüyor. Klinik branş yapılanması, hastanenin hizmet vereceği lokasyondaki yoğun çalışan nüfusu da göz önünde bulundurularak titizlikle düzenlendi. Kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve benzeri klinikler tüm üst disiplinleri ile birlikte planlandı ve kadrolar buna uygun olarak şekillendirildi.

Medicana Ataşehir’de ayrıca, tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olarak kabul edilen Da Vinci Robotik Cerrahi ya da en bilinen adıyla robot teknolojisi de kullanılmaya başlanacak. Uzman ve deneyimli hekimlerin önderliğinde uygulanmaya başlayacak Da Vinci Teknolojisi ameliyatları üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi gibi branşları kapsayacak.

Medicana Ataşehir hastanesi, tam kapasite ile çalışmaya başladığında, ileri uzmanlık gerektiren disiplinler de dahil olmak üzere tüm branşlarda hizmet vermeye başlayacak. Yenilikçi tedavi olanakları ile hizmet sunan Medicana Ataşehir, İstanbul halkını bir kez daha modern hastanecilik anlayışı ile sağlığına kavuşturmayı bekliyor.

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