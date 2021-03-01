MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Kadın, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli
İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli


İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi. Pankartlarla slogan atan kadınlarla polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli – Tıkla İzle

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde buluşarak İstiklal Caddesi’ne çıkmak istedi. Bu sırada barikat kurarak önlem alan polis ekipleri, ellerinde pankartla slogan atan kadınların geçişine izin vermeyerek, dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gruptaki bazı kadınlar barikat kuran polis ekiplerinin üzerine yürüyerek saldırdı. Kadınları sakinleştiren polis ekipleri ile izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kadınlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

📆 09 Mart 2021 Salı 12:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 27 19 3 5 59 27 +32 60 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 +32 58 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 28 18 4 6 52 28 +24 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 28 15 6 7 35 29 +6 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 +16 46
6 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 +13 46
7 Gaziantep 28 11 10 7 40 32 +8 43
8 Fatih Karagümrük 28 11 8 9 43 37 +6 41
9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 +7 39
10 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 -5 36
11 Sivasspor 27 7 13 7 31 32 -1 34
12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 -1 32
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 -10 31
15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 -13 30
16 Başakşehir 28 7 8 13 30 45 -15 29
17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 -13 28
18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 -14 26 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 -19 26
20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 -22 24
21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 -27 21

BAĞLANTILAR