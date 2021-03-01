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Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Spor Kulübünü tahliye etmek istiyor


Kadıköy Belediyesi’nin 2014 yılındaki Belediye Başkanı Selami Öztürk tarafından Koşuyolu Spor Kulübüne tahsis edilen ve uzun yıllar boyunca kulüp tarafından sportif faaliyetler amacıyla kullanılan bina şimdiki başkan Şerdil Dara Odabaş yönetimi tarafından tahliye edilerek boşaltılmak istenmektedir.

Bugün 06 Mart Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri kulüp binasını tahliye maksadıyla geldiklerinde, Koşuyolu Spor Kulübü Yönetimi ve sporcuların engeliyle karşılaştılar. Spor Kulübü temsilcileri tahliye için gelen zabıta ekiplerine; “Yeşilay Haftası’nda yapılacak iş midir bu? Şerdil Başkan’a söyleyin sakın gelmesin, seçim zamanı geliyorsunuz… Burada gençler spor yapıyor, burayı terk etmeyeceğiz! Şeklinde tepki gösterdiler.

Kaya; “Koşuyolu spor kulübünü kapatmayın!

Konuyu yakından takip eden Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya bu duruma tepki göstererek; “Koşuyolu spor kulübünü kapatmayın! Dedi.

AK Partili Kaya: “Böyle bir durum sonucu orada spor yapan gençler mağdur edilecek ve zamanlarını değerlendirdikleri spor yaptıkları bu yerden mahrum kalacaklardır. Yeşilay haftasını kutladığımız şu günlerde kötü alışkanlıklara karşı mücadele vermek gerekirken spor yaparak kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir kulübün kapanmasına yol açacak şekilde tahliye edilmesi asla kabul edilemez.

Gençlerimizi mağdur etmeyecek çözümün en kısa zamanda bulunması gerekmektedir. Kadıköy belediyesi bu inadından vazgeçmelidir. AK Parti Kadıköy teşkilatı olarak her zaman sporun sporcunun ve amatör spor kulüplerinin yanındayız.

Videoyu izlemek için tıklayınız;

Galeri
📆 06 Mart 2021 Cumartesi 23:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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