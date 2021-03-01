Bilgin: ‘İnsan Hakları Eylem Planı Neden 20 Yıl Sonra Gündeme Geldi?

Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Gizem Bilgin, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında açıklamada bulundu.

Kağıtta yazılanların, nutukta atılanların değil uygulamanın çok önemli olduğunu hatırlatan Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Gizem Bilgin, “Partimiz kurulduğu günden bu yana insanı ve insan haklarını öne almış. Özellikle kadına şiddeti önleme konusunda ‘özel hukuk komisyonu’ kurmuştur. Bugün bu eylem planı açıklaması Türkiye’de hukukun üstünlüğüne, ekmek gibi su gibi ihtiyaç olduğunu, hükümetinde bunu kabul ettiğini gösteriyor. Biz bundan memnunuz. Ancak 20 yıl bekleyip bunun neden bugün gündeme geldiğini de sormadan edemiyoruz. Ayrıca kağıtta yazılanların, nutukta atılanların değil uygulamanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Umarım bu planlar boşa gitmez ve bu defa uygulamada görebiliriz” dedi.