Şahan, Yeşilay Haftasında Online Seminerler Yapılacak

“Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz” diyen Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Ömer Şahan, Yeşilay Haftası’nda bağımlılık ile ilgili online seminerlerin yapılacağını söyledi.

Her yıl Mart ayının 1’i ile 7’si arası Yeşilay Haftası olarak kutlanıyor. Hafta vesilesiyle Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Ömer Şahan’dan, alkol, sigara, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığının zararları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaç edinen kurumun ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi edindik.

“Sigara, alkollü içki ve uyuşturucu madde ile mücadele eden, bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve özellikle gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren Yeşilay Cemiyeti, 101. yılını kutluyor.” diyen Ömer Şahan, şöyle devam etti: “Sorumluluklarımız büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış şubelerimizle bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir nesil için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bir asırlık tecrübe ve birikimimizi Uluslararası Yeşilay Federasyonu bünyesinde yer alan Ülke Yeşilayları ile paylaşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırmayı planladığımız ve sayıları her geçen gün artan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz ve ilkini bu yıl hayata geçireceğimiz Yeşilay Rehabilitasyon modelimiz ile bağımlılıklara karşı daha güçlü ve daha kararlıyız.”

“ONLİNE SEMİNER, BİLGİLENDİRME STANDI”

2020 ile 2021 yılının pandeminin gölgesinde kaldığını söyleyen Ömer Şahan, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralının önemine değinerek bu yılki etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadıköy Kaymakamlığı ile birlikte bir dizi etkinliğe imza atacağız. Kadıköy İskele Meydanı’nda stant açacağız. Online seminerlerde bağımlılık konuşulacak. Seminler Yeşilay’ın instagram hesabından takip edilebilir. Anaokullarında Yeşilcan karakteri ile çocuklara Yeşilay’ı anlatacağız.”

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